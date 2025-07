RASKRINKANA VELIKA OBMANA AGENCIJE KOJA JE OBJAVILA LAŽNO ISTRAŽIVANJE: Domen prijavljen u kafani - Jedan zaposleni intervjuisao 1500 ljudi!

OBJAVLjENO je fantomsko istraživanje rejtinga političkih aktera u Srbiji, koja je odradila potpuno nepoznata agencija sa jednim zaposlenim dok je naručilac istraživanja fondacija koja ne postoji!

Foto: NSuživo/Pavle Pejić

Istraživanje javnog mnjenja po kome građani Srbije navodno podržavaju studente blokadere više nego aktuelnog predsednika države Aleksandra Vučića, SNS i njihove koalicione partnere, a koje su N1, Nova i Danas predstavili kao udarnu vest, naručila je fantomska fondacija "Better Future for Serbia" o kojoj ne postoji ni jedan podatak, a ispitivanje je sprovela potpuno nepoznata agencija "Sprint insajt" (Spint Insight) koja ne samo što je uspela da sa samo jednim zaposlenom za manje od dve nedelje ispita skoro 1.500 ljudi, već i ne postoji na adresi koju su naveli u APR, a domen sajta im je na adresi jednog restorana!

Iako je su pomenuti mediji ovo istraživanje brže-bolje javnosti predstavili kao i više nego relevantno, otkriveno je da agencija koja ga je navodno sprovela ima domen registrovan na adresi keteringa jedne beogradske kafane, dok se na interfon zgrade na Paliluli, na kojoj je zvanično registrovana agencija, javila tašta direktora agencije Dušana Milenkovića i koja je rekla da ne zna ništa o pomenutoj firmi.

S obzirom da rezultati istraživanja po kojima bezimena, neformirana "studentska lista" koja u blokadi već skoro devet meseci drži ne samo srpske fakultete, već i sve građane i celokupnu ekonomiju zemlje, i zbog koje su donedavno raskrsnice širom Srbije bile zatrpane kontejnerima, osvaja više od polovine glasova birača koji bi izašli na izbore, su svakom iole mislećem čoveku bili više nego nelogični, Kurir je istražio šta i ko stoji iza ove očigledne i opasne obmane javnosti.

Za početak nikome nije jasno kako bi ova do skora javnosti nepoznata agencija uradila ispitivanje skoro 1.500 ljudi (tačno 1.458) metodom "licem u lice" i to za manje od dve nedelje - od 23. juna do 5. jula - što je skoro nemoguće ostvariti imajući u vidu da je pomenuta agencija prošle godine imala samo jednog zaposlenog?!

Ekipa Kurira otišla je u Vodovodsku ulicu br. 76, gde je registrovan Domen ove agencije i na tom broju zatekla tablu da se tu nalazi ketering služba jedne beogradske kafane, koja se nalazi na susednom broju, dok na zvono niko nije odgovarao.

Zatim su otišli u Cvijićevu ulicu, u kojoj se prema zvaničnim podacima na APR-u, i nalazi ova, dosad nepoznata agencija. U pitanju je jedna stambena zgrada na Paliluli. Na interfon na broju na kojem se navodno nalaze kancelarije ove agencije javio se ženski glas.

Novinari Kurira su nakon predstavljanja, kazali da im je potrebna agencija "Sprint insajt" i osoba koja se zvanično vodi kao njen vlasnik i zakonski zastupnik Dušan Milenković. Ženski glas je tom prilikom odgovorio da je Milenković njen zet i da nije tu, kao i da ne zna o čemu se radi. Na direktno pitanje da li se na ovoj adresi nalazi firma "Sprint insajt", gospođa je odgovorila da "ne zna".

Inače, na biznis profilu ove agencije navodi se imaju jednog zaposlenog od dana osnivanja, a vlasništvo se ravnomerno deli između Dušana Milenkovića, Dušana Vučićevića i Nikole Jovića.

Dušan Lj. Milenković, potpisan kao pilitički konsultant juče je u opozicionim medijima ovo ispitivanje komentarisao rečima da je "studentska lista cunami koji čisti političku scenu" i da bi se "zahvalio srpskim studentima što su uzdigli demokratiju na Olimp vrednosti u Evropi".

Dušan Vučićević je profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a Nikola Jović takođe je istraživač i docent na FPN, a sva trojica već godinama su rado viđeni gosti na opozicionim medijima u kojima su otvoreno zagovarali stavove usmerene protiv vlasti i države.

Vrlo je jasno da je u pitanju ciljano obmanjivanje javnosti, usred pada masovnosti blokaderskog pokreta, protesta i besmeslenih blokada, a u cilju oživljavanja sada jedinog zahteva koji blokaderi giraju - vanrednih izbora, podrivanja države i rušenja aktuelne vlasti.

Ovo nazovi istraživanje naručila je fondacija "Better Future for Serbia" o kojoj nema nikakvih informacija. Prosto rečeno - ta fondacija ne postoji!

Pretraga Agencije za privredne registre (APR) takođe pokazuje isto – Fondacija "Better Future for Serbia" ne postoji.

I pored svih ovih lako proverljivih činjenica, mediji Danas, Nova i N1, da li iz neznanja ili vrlo svesno, nisu se ni potrudili da istraže kredibilitet ni naručioca istraživanja niti kredibilitet agencije koja je tto istražuvanje navodno sprovela, već su vest kao udarnu objavili na svojim naslovnim stranama i u informativmim emisijama.

Time su mediji bliski Dragan Šolaku još jednom dokazali da im istina i činjenice nisu ni najmanje bitne, već da im je jedino važno da po svaku cenu fabrikuju priče i laži samo sa jednim jedinim ciljem - da nanesu štetu i udare na predsednika Srbije Aleksandra Vučića!

Ovakvi potezu mogu biti posebno opasni kada se uzme u obzir da se dešavaju u osetljivom političkom trenutku visokih tenzija i velike polarizacije u društvu: u trenutku kada besna rulja svakodnevno dolazi na kućne adrese gde funkcioneri SNS žive sa porodicama i maloletnom decom, u trenutku kada se na društvenim mrežama svakodnevno poziva na linč javnih funkicionera i kada su na meti uvreda, targetiranja pa i napada svako ko se usudi da kaže da je "neutralan", odnosno svako ko ne podržava otvoreno blokadere i ne učestvuje u njihovim akacijama obmane javnosti.

(Kurir)

Uskoro opširnije