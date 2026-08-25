GOTOVO JE, SVI SU OTIŠLI! Pao Partizan, a reči Rasima LJajića zapalile su Srbiju

Nakon neočekivanog i teškog poraza od Mladosti iz Lučana (3:1), u Fudbalskom klubu Partizan došlo je do korenitih promena.

FOTO: Z. Jovanović

Kompletno rukovodstvo crno-belih, predvođeno privremenim organom rukovođenja, podnelo je neopozive ostavke. Sa funkcije šefa stručnog štaba povlači se i legendarni Saša Ilić, čime je prvobitni plan – da se o sudbini uprave i stručnog štaba odlučuje tek nakon evropskog dvomeča sa španskim Hetafeom – potpuno promenjen.

Jedan od lidera radne grupe crno-belih, Rasim Ljajić, potvrdio je da je prihvatio molbu odlazećeg rukovodstva da ostane uz ekipu isključivo za predstojeći revanš meč kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Hetafea.

Na pitanje o nasledniku Saše Ilića, Ljajić je za britanski javni servis BBC kratko poručio da će se o tome odlučivati tek nakon utakmice sa Špancima.

- Mora princip odgovornosti jednom zasvagda da se uspostavi. Ne želimo da se krijemo iza bilo koga i da svaljujemo krivicu na igrače ili stručni štab. Napravili smo ogroman iskorak u finansijskoj i organizacionoj stabilizaciji kluba, ali u sportu je jedino merilo rezultat na semaforu, a on nam trenutno ne ide u prilog", izjavio je Ljajić.

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On se osvrnuo i na finansijsku situaciju, ističući da klub nije želeo da srlja u nove dugove zarad instant rezultata.

- Treba se ponašati odgovorno, kao u svojoj kući, i ne trošiti ono čega nema. Pružili smo se koliko nam je jorgan dug - slikovito je objasnio situaciju u Humskoj.

Pred Partizanom je sada težak zadatak u Beogradu, gde u četvrtak mora da nadoknadi minus od 3:1 iz prvog meča protiv Hetafea.

Iako su rezultati na terenu razočaravajući, najvatrenije pristalice Partizana ne žele tek tako da se oproste od aktuelne garniture. Navijačka grupa "Grobari" oglasila se zvaničnim saopštenjem u kojem je javno odbila ostavke rukovodstva i trenera Saše Ilića.

Navijači smatraju da je klub, uprkos trenutnoj krizi rezultata, konačno krenuo dobrim putem i stabilizovao se. U proglasu koji poziva na opšte jedinstvo i pun stadion u četvrtak protiv Hetafea, kratko i jasno stoji: "Ne prihvatamo ostavke, ne damo Partizan! U ime nade za bolje dane, svi ko jedan."

Dok javnost čeka četvrtak i rasplet situacije na terenu, već su počele spekulacije o novom rukovodstvu. Kao najozbiljnije ime ponovo se pominje Predrag Mijatović, legendarni as koji je 1. juna ove godine napustio Upravni odbor, ali uz obećanje da će se jednog dana vratiti na mesto predsednika kluba.

Pored njega, spremnost da pomogne izrazio je i poznati privrednik Sreten Nikolić, dugogodišnji prijatelj i finansijer kluba koji je učestvovao u izgradnji trening centra u Teleoptiku. Nikolić ističe da zvaničnih razgovora još nije bilo, ali da njegova ljubav prema crno-belima i želja da se uključi u rad nikada nisu bili sporni.









