Tip fudbal

Tip predlaže kvalifikacije za Ligu šampiona

В.М.

25. 08. 2026. u 10:40

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Večeras se igraju revanš utakmice plej-ofa kvalifikacija za LŠ, a mi smo vam povodom toga sastavili sledeći tiket.

Тип предлаже квалификације за Лигу шампиона

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Liga šampiona kvalifikacije

18.45 Sabah Baku - Hapoel Ber Ševa X (3.80)

21.00 Bode glimt - NEC GG&3+ (1.58)
21.00 LASK - Seltik |1-3&||1-3 (1.82)

Ukupna kvota: 10.93

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