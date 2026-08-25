Tip predlaže kvalifikacije za Ligu šampiona
Večeras se igraju revanš utakmice plej-ofa kvalifikacija za LŠ, a mi smo vam povodom toga sastavili sledeći tiket.
Liga šampiona kvalifikacije
18.45 Sabah Baku - Hapoel Ber Ševa X (3.80)
21.00 LASK - Seltik |1-3&||1-3 (1.82)
Ukupna kvota: 10.93
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