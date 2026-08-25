VUČIĆ O POŽARU I NAPADIMA NA VATROGASCE: "To je toliko jadno, oni su najbolji sinovi ove zemlje!"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na veliki požar koji je 2007. godine zahvatio Deliblatsku peščaru, kada je izgorelo oko 3.000 hektara, i poručio da je najvažnije ulagati u opremu i biti spreman za ovakve situacije.

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Odgovarajući na pitanje o požaru iz 2007. godine, Vučić je rekao da su ovakve situacije sve češće usled klimatskih promena, ali da je zadatak države da obezbedi opremu i resurse za borbu protiv vatrene stihije.

- Takve stvari se događaju i događaće se zbog promene klime. Naše je samo da kupimo opremu i da se tome suprotstavimo - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da ne želi da se svakodnevno pravda i odgovara na različite kritike.

- A ja da kukam i da svaki dan pronalazim odgovore i svakog dana da se nešto branim, stvarno nema smisla. Ako to ljudi vide, hvala im, ako ne vide, šta ja tu mogu da radim - poručio je.

Vučić je govorio i o, kako je naveo, snimcima koji su poslednjih dana objavljivani, a za koje tvrdi da su kreirani uz pomoć veštačke inteligencije.

- Vidim da su i puštali snimke koje je pravila veštačka inteligencija, i ja sad treba da objašnjavam svuda da je to veštačka inteligencija i ne vredi - rekao je predsednik.

On je ukazao i na sve veću ulogu veštačke inteligencije u medijima, navodeći:

- Nama vesti na nacionalnoj frekvenciji čita veštačka inteligencija. Takvo vam je vreme došlo - rekao je predsednik.

Upitan da promentariše da se vatrogasc Plemić prodao da sendvič, Vučić je rekao:

- To je toliko jadno. To sam ja doeno da se poslužimo u to vreme. To su najbolji sinovi ove zemlje. Šta da radite, dođe vreme kada talog i mulj ispliva na površinu.