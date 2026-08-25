Politika

EMOTIVNA SCENA U GRAŠEVCIMA: Meštanin zamolio predsednika da pomogne deci, Vučić odmah rešio

T.J.

25. 08. 2026. u 10:46

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JEDAN od meštana Graševca obratio se predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću sa emotivnom molbom da se u ovom mestu izgradi igralište za decu.

ЕМОТИВНА СЦЕНА У ГРАШЕВЦИМА: Мештанин замолио председника да помогне деци, Вучић одмах решио

Foto: Novosti

Meštanin je, vidno potresen, tokom razgovora sa predsednikom zaplakao dok je govorio o potrebi da deca u selu dobiju prostor za igru.

Vučić mu je odmah odgovorio:

- Što plačeš zbog toga? Ako ima dece u selu, to nam je najmanji problem. Uradićemo igralište - bio je odlučan predsednik.

Ovaj razgovor privukao je pažnju prisutnih, a predsednik je poručio da izgradnja igrališta ne bi trebalo da predstavlja problem ukoliko u selu ima dece.

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