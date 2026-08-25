"SAMO POKAZUJU ŠTA BI OD OVE ZEMLJE NAPRAVILI..." Vučić za "Novosti" o jezivim izjavama blokadera povodom smrti dekanke Medicinskog fakulteta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom posete Brusu odgovarao i na pitanja novinara. Za "Novosti" je prokomentarisao jezive izjave blokadera povodom smrti dekanke Medicinskog fakulteta, Milice Bajčetić.
- Izražavam saučešće porodici gospođe Bajčetić. To je jedna divna žena, naučnik, mnogo čime je zadužila Srbiju. A nemojte ljude u javnoj sferi da delite na dobre i loše političare već na dobre i loše ljude. Ovi koji se raduju nečojoj smrti samo pokazuju šta bi od ove zemlje napravili, to je sve što mogu da kažem, a porodici još jednom iskreno saučešće - kazao je Vučić, pa dodao:
- Sećate se da su imali i lekare i sestre medicinske koji su govorili "ćacije da lečimo nećemo"? Rekoh vam ja, talog i mulj ispliva sa vremena na vreme, samo srećom oluja i kovitlac prođu pa se taj mulj vrati na dno.
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