TIKET za ljubitelje golova.

FOTO: Rachel Le Poidevin/PPAUK / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za danas je naš najuspešniji tipster Mr Black pripremio nekoliko predloga koje možete pogledati ukoliko ste član naše Premium grupe.

U pitanju je tiket od dva para koji donosi lepu ukupnu kvotu.

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Utorak 20.00 Bristol rovers - Čelsi U21 3+ (1.52) 21.00 GV San Hoze - Orijente Petrolero 3+ (1.47) Ukupna kvota: 2.23