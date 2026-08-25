Tip fudbal

TIKET ZA LJUBITELJE GOLOVA!

Mr Black

25. 08. 2026. u 09:35

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TIKET za ljubitelje golova.

ТИКЕТ ЗА ЉУБИТЕЉЕ ГОЛОВА!

FOTO: Rachel Le Poidevin/PPAUK / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za danas je naš najuspešniji tipster Mr Black pripremio nekoliko predloga koje možete pogledati ukoliko ste član naše Premium grupe. 

U pitanju je tiket od dva para koji donosi lepu ukupnu kvotu.

Pretplatom na Premium status dobijaćete svakodnevno tipove vrhunskih poznavalaca i tipstera koji imaju neverovatne procente uspešnosti.

 

Utorak

20.00 Bristol rovers - Čelsi U21 3+ (1.52)

21.00 GV San Hoze - Orijente Petrolero 3+ (1.47)

Ukupna kvota: 2.23

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

UMRO NAJBOGATIJI NEMAC: Firma profitirala od ubijanja Jevreja, a suvlasnik bio Jevrejin - ubijen u Aušvicu! Šta će biti sa milijardama evra?
Svet

0 0

UMRO NAJBOGATIJI NEMAC: Firma profitirala od ubijanja Jevreja, a suvlasnik bio Jevrejin - ubijen u Aušvicu! Šta će biti sa milijardama evra?

PREDUZETNIK i milijarder Klaus-Mihael Kine preminuo je u 89. godini. "Kühne+Nagel Grupa" potvrdila je to u ponedeljak. Firma koju je nasledio, za naciste je prevozila stvari progonjenih i ubijenih Jevreja. Kine je celog života negirao mračnu prošlost svoje porodice, piše Dojče Vele. Dugo je slovio za najbogatijeg Nemca ili je bio među najbogatijim za devet decenija života.

24. 08. 2026. u 18:42 >> 18:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRAJ SNOVA O LIGI ŠAMPIONA: Tadić i družina ne mogu protiv silovitog Bodea

KRAJ SNOVA O LIGI ŠAMPIONA: Tadić i družina ne mogu protiv silovitog Bodea