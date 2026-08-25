TIKET ZA LJUBITELJE GOLOVA!
TIKET za ljubitelje golova.
Za danas je naš najuspešniji tipster Mr Black pripremio nekoliko predloga koje možete pogledati ukoliko ste član naše Premium grupe.
U pitanju je tiket od dva para koji donosi lepu ukupnu kvotu.
Pretplatom na Premium status dobijaćete svakodnevno tipove vrhunskih poznavalaca i tipstera koji imaju neverovatne procente uspešnosti.
Utorak
20.00 Bristol rovers - Čelsi U21 3+ (1.52)
21.00 GV San Hoze - Orijente Petrolero 3+ (1.47)
Ukupna kvota: 2.23
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