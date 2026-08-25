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ODBOJKAŠKI TIKET: Tip predlaže Evropsko prvenstvo

В.М.

25. 08. 2026. u 09:44

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BLIŽI se kraj grupne faze, igraju se ključne utakmice, a mi smo vam za danas spremili sledeće predloge.

ОДБОЈКАШКИ ТИКЕТ: Тип предлаже Европско првенство

Martin Metelko / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Odbojka (Ž)

15.00 Mađarska - Nemačka ukupno poena +142.5 (1.85)

19.00 Švedska - Hrvatska ukupno poena +177.5 (1.85)
19.00 Češka - Ukrajina 1 (1.27)

Ukupna kvota: 4.35

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