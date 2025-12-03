TIP ostali sportovi

EHF LIGA ŠAMPIONA: Predlozi iz najelitnijeg evropskog takmičenja

Marko Milosavljević

03. 12. 2025. u 13:05

ZA danas smo vam spremili dva predloga iz rukometne Lige šampiona.

EHF Liga šampiona

18.45 Zagreb - Eurofarm Pelister H2 -2,5 (1,95)

20.45 Barselona - Pariz H1 -6,5 (2,15)

Kvota: 4,19

KADA počne Božićni post, u mnogim porodicama zavlada ista dilema: kako deca treba da poste, da li je post za mališane obavezan, da li je bezbedan i šta se zapravo očekuje kada se dete sprema za pričešće. Roditelji žele da urade sve kako treba, a ipak najviše strepe da li će nešto pogrešiti - naročito ako je dete još malo, jede češće ili je naviklo na određenu rutinu. Upravo zbog toga su reči sveštenika utoliko važnije: donose jasnoću i umiruju roditeljsku brigu.

