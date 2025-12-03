EHF LIGA ŠAMPIONA: Predlozi iz najelitnijeg evropskog takmičenja
ZA danas smo vam spremili dva predloga iz rukometne Lige šampiona.
EHF Liga šampiona
18.45 Zagreb - Eurofarm Pelister H2 -2,5 (1,95)
20.45 Barselona - Pariz H1 -6,5 (2,15)
Kvota: 4,19
