PROLEĆE NA PRAGU, Evo kada sledi promena Vremenska prognoza za petak, 27. februar

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

27. 02. 2026. u 00:15

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Posle hladnog jutra tokom dana se očekuje pretežno sunčano vreme, ponegde uz prolaznu umerenu oblačnost.

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura od -4 do 2 stepena, a najviša od 11 do 16 stepeni.

 

VREME U BEOGRADU

I u glavnom gradu posle prohladnog jutra tokom dana sunčano i malo toplije. Vetar slab, istočni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura od -1 do 2 stepena, a najviša oko 15 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA

Očekuje se pretežno sunčano vreme, povremeno uz umerenu oblačnost.

Jutra će biti prohladna, mestimično sa slabim mrazem, a u toku dana biće relativno toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 11 do 18 stepeni.

Naoblačenje koje će u utorak krajem dana zahvatiti severne krajeve, u sredu i četvrtak proširiće se i na ostatak zemlje uslovljavajući ponegde slabu kišu.

