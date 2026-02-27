PROLEĆE NA PRAGU, Evo kada sledi promena Vremenska prognoza za petak, 27. februar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Posle hladnog jutra tokom dana se očekuje pretežno sunčano vreme, ponegde uz prolaznu umerenu oblačnost.
Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni.
Jutarnja temperatura od -4 do 2 stepena, a najviša od 11 do 16 stepeni.
VREME U BEOGRADU
I u glavnom gradu posle prohladnog jutra tokom dana sunčano i malo toplije. Vetar slab, istočni i jugoistočni.
Jutarnja temperatura od -1 do 2 stepena, a najviša oko 15 stepeni.
PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA
Očekuje se pretežno sunčano vreme, povremeno uz umerenu oblačnost.
Jutra će biti prohladna, mestimično sa slabim mrazem, a u toku dana biće relativno toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 11 do 18 stepeni.
Naoblačenje koje će u utorak krajem dana zahvatiti severne krajeve, u sredu i četvrtak proširiće se i na ostatak zemlje uslovljavajući ponegde slabu kišu.
(sputnikportal.rs)
