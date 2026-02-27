VUČIĆ SAOPŠTIO FENOMENALNE VESTI: Danas kreće teretni saobraćaj na pruzi Beograd-Budimpešta, do kraja marta putnički
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da danas kreće teretni saobraćaj na pruzi od Beograda do Budimpešte, a da veruje da će pruga biti otvorena za putnički saobraćaj do kraja marta.
- Danas kreće teretni saobraćaj Beograd-Budimpešta, 5. marta mislim da je razgovor sa Mađarima oko svih tehničkih pitanja za putnički saobraćaj, verujem da do kraja marta ćemo da otvorimo prugu za putnike Beograd-Budimpešta - rekao je Vučić novinarima u Astani, gde boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti.
Istakao je da će putnici, kada pruga bude otvorena, iz Novog Sada za dva sata i pet minuta stizati u centar Budimpešte.
-Iz centra Beograda ste u centru Budimpešte za dva sata i 45 minuta ili dva sata i 40, ne znam tačno. Nema tog aviona kojim brže možete da stignete. Stignete vi avionom za sat vremena, ali dok dođete do aerodroma, dok vam uzmu kartu, pa dok izađete sa aerodroma, pa dok dođete do mesta gde želite. Ovde ste prugom centar-centar - ukazao je Vučić.
(Tanjug)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
VUČIĆ U ASTANI: Održan svečani doček u čast predsednika Srbije (VIDEO)
27. 02. 2026. u 07:04
ZAŠTO BLOKADERI HOĆE DA UBIJU VUČIĆA? Nešić i Vučićević o monstruoznim planovima (VIDEO)
BLOKADERI hoće da ubiju predsednika Aleksandra Vučića zato što im smeta Srbija kakva jeste i zato što su svesni da ni za 100 godina ne mogu da urade ono što Vučić uradi za dva dana, ističu glavna urednica portala "Novosti" Andrijana Nešić i predsednica Asocijacije novinara Srbije (ANS) Ivana Vučićević.
26. 02. 2026. u 11:01
CEO REGION JE ZGROŽEN! Evo šta je uradila takmičarka lažne države Kosovo kada je videla Srpkinju na pobedničkom postolju
BRUKA i sramota na jednom od evropskih takmičenja u tekvondou za mlade u Sarajevu!
25. 02. 2026. u 11:35
JOŠ MU SE BORE ZA ŽIVOT: Simptomi bolesti zbog koje je hospitalizovan Dačić - početak je "veoma običan"
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić juče je u teškom zdravstvenom stanju hitno smešten u bolnicu i priključen na aparate.
26. 02. 2026. u 16:26
Komentari (0)