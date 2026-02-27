VUČIĆ SAOPŠTIO FENOMENALNE VESTI: Danas kreće teretni saobraćaj na pruzi Beograd-Budimpešta, do kraja marta putnički

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da danas kreće teretni saobraćaj na pruzi od Beograda do Budimpešte, a da veruje da će pruga biti otvorena za putnički saobraćaj do kraja marta.

- Danas kreće teretni saobraćaj Beograd-Budimpešta, 5. marta mislim da je razgovor sa Mađarima oko svih tehničkih pitanja za putnički saobraćaj, verujem da do kraja marta ćemo da otvorimo prugu za putnike Beograd-Budimpešta - rekao je Vučić novinarima u Astani, gde boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti.

Istakao je da će putnici, kada pruga bude otvorena, iz Novog Sada za dva sata i pet minuta stizati u centar Budimpešte.

-Iz centra Beograda ste u centru Budimpešte za dva sata i 45 minuta ili dva sata i 40, ne znam tačno. Nema tog aviona kojim brže možete da stignete. Stignete vi avionom za sat vremena, ali dok dođete do aerodroma, dok vam uzmu kartu, pa dok izađete sa aerodroma, pa dok dođete do mesta gde želite. Ovde ste prugom centar-centar - ukazao je Vučić.

