PRONAĐENI STRAVIČNI PRIRUČNICI I ŠOKANTNI SNIMCI: Jeziv spisak stvari otkrivenih u Epstajnovom tajnom skladištu

PREMA pisanju The Telegraph-a, Džefri Epstajn je iznajmio skladište u Palm Biču gde je osuđeni seksualni prestupnik odlagao inkriminišući materijal.

U izveštaju se navodi da su istražitelji pronašli priručnike za seksualno ropstvo, fotografije golih mladih žena - navodnih Epstajnovih žrtava, i desetine pornografskih magazina. Dalje, VHS kasete i DVD-ovi koji prikazuju seksualizaciju tinejdžera pronađeni su u tajnoj jedinici za skladištenje.

Prema pisanju medija, u skladištu su pronađene kasete na kojima su žene u donjem vešu, a neke su snimljene dok su se tuširale. U sobi su se takođe nalazila tri računara, 28 adresara i liste sa kontakt podacima maserki iz Floride.

The Telegraph je dobio inventarnu listu skladišta sa detaljima o svim ovim predmetima.

Džefri Epstajn je iznajmio skrovište preko detektivske agencije "Riley Kiraly" i tako je uspevao godinama da drži šokantne materijale dalje od policije.

Ključno je da je ozloglašeni finansijer angažovao privatne istražitelje neposredno pre policijske racije 2005. godine kako bi uklonili materijal sa njegovog imanja na Floridi.

Američke vlasti dugo sumnjaju da je Epstajn, koji je održavao kontakte u najelitnijim krugovima, bio unapred obavešten o policijskoj raciji. U oktobru 2005. godine, istražitelji su prvi put pretražili jednu od njegovih nekretnina - njegovu vilu u Palm Biču. Majkl Rajter, bivši šef policije Palm Biča, kasnije je rekao da je mesto "očišćeno". Vlasti su tada pretražile njegovu imovinu jer su ga roditelji četrnaestogodišnje devojčice prijavili policiji. On je nagovarao njihovu ćerku na seksualne radnje u zamenu za novac.

Šokantno je da je jedinica u Palm Biču navodno samo jedna od najmanje šest skladišnih jedinica koje je Epstajn iznajmljivao za hiljade dolara mesečno. Nalozi za pretres koje je pregledao Telegraph sugerišu da američke vlasti nisu pretraživale ove skladišne jedinice dok je Epstajn bio živ (umro je u svojoj ćeliji 10. avgusta 2019. godine), što povećava mogućnost da sadrže ranije nepoznate dokaze vezane za Epstajna i njegove saradnike.

Imejlovi objavljeni kao deo Epstajnovih dosijea otkrivaju prepisku između multimilionera i njegovih saradnika. U njima im je naložio da unište hard diskove i video-kasete ili da materijal premeste u skladište. Do danas nije jasno koji bi drugi osetljivi materijal mogao biti skriven na drugim, još uvek neotkrivenim, lokacijama koje pripadaju Epstajnu.

