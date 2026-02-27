Politika

"NASTAVLJAJU SE MERE INTENZIVNOG LEČENJA IVICE DAČIĆA: Oglasio se pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević

V.N.

27. 02. 2026. u 07:38

POVODOM zdravstvenog stanja ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, oglasio se pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević koji je zadužen za njegovo lečenje.

НАСТАВЉАЈУ СЕ МЕРЕ ИНТЕНЗИВНОГ ЛЕЧЕЊА ИВИЦЕ ДАЧИЋА: Огласио се помоћник директора за пулмологију Спасоје Попевић

Foto: Novosti/Z. Jovanović, Profimedia

- Za sada je stabilno, nastavljaju se mere intenzivnog lečenja i noć je proveo mirno - kazao je lekar.

Kako je napomenuo nove informacije javnost će dobiti popodne, u 17 časova.

Napomenuo je da će svaka eventualna promena biti blagovremeno rečena.

Podsetimo, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nalazi se na bolničkom lečenju u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije, zbog obostrane upale pluća, a njegovo zdravstveno stanje lekari ocenjuju kao teško, ali stabilno.

Dačić je i dalje pod stalnim lekarskim nadzorom i primenjuju se sve neophodne terapijske mere.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FUNKCIJA! Dragutin Topić dočekao podvig ćerke Angeline, a onda dobio poziv koji se ne odbija

FUNKCIJA! Dragutin Topić dočekao podvig ćerke Angeline, a onda dobio poziv koji se ne odbija