SRBIJA OVO NE PAMTI! Sveštenik usred službe pričao o Zvezdi (VIDEO)

CRVENA zvezda je nažalost ljubitelja fudbala u Srbiji, naročito onih čije je srce crveno-bele boje završila evropsku odiseju.

Lil je nakon produžetaka bio prejak zalogaj za šampiona Srbije, ali navijači mogu biti ponosni. Crvena zvezda je veliki klub o kome se čak besedi i u crkvi.

Naime, na društvenim mrežama pojavio se snimak koji je za kratko vreme privukao veliku pažnju, a na kom jedan sveštenik povlači zanimljivu paralelu između ljubavi prema klubu i istinske vere u Boga.

Video koji kruži internetom prikazuje sveštenika tokom besede u kojoj koristi stihove jedne od najpoznatijih navijačkih pesama Crvene zvezde, kako bi na jednostavan i svima razumljiv način objasnio suštinu hrišćanske posvećenosti.

Prema njegovim rečima, žar koji navijači osećaju prema svom timu je upravo onaj model koji bi vernici trebalo da primene u svom odnosu prema postu i crkvi.

- Imate onu navijačku pesmu koja je meni lično draga, Zvezdinih navijača, gde se kaže: 'Došli smo sa raznih strana da te bodrimo. Nama ništa nije teško jer te volimo.' Pa to je odnos koji treba mi da imamo i spram posta i spram Boga. Nije mi ništa teško, zato što Te volim", poručio je sveštenik.

A potom je povukao paralelu između vernika i navijača.

- Može navijač neki da kaže: 'Pa ja volim Zvezdu, ali mrzi me da navijam, mrzi me da pratim to'. Pa ti nisi navijač, ti si tako neki simpatizer. Ali ako hoćeš da budeš navijač, moraš da bodriš. Ako hoćeš da budeš istinski vernik svoje crkve, moraš da bodriš. Moraš da se uključiš. Da ti ništa ne bude teško zbog svoje vere", poručio je on u ovoj službi.