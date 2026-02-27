Fudbal

OGLASIO SE NEMANJA RADONJIĆ! Evo šta je poručio nakon eliminacije Crvene zvezde iz Lige Evropa

27. 02. 2026. u 07:03

MOŽDA Crvena zvezda i nije zaslužila da bude eliminisana, ali...

ОГЛАСИО СЕ НЕМАЊА РАДОЊИЋ! Ево шта је поручио након елиминације Црвене звезде из Лиге Европа

FOTO: FK Crvena zvezda

Lil je u Beogradu ipak pokazao klasu, a šampion Srbije strah. Nisu izabranici Dejana Stankovića ličili na onu ekipu iz Francuske, opredelili su se da čuvaju rezultat, a onda su rano primili gol na Marakani. Sve se sinoć urotilo protiv Zvezde, koja ja na kraju nažalost eliminisana u produžecima. 

A nakon meča se oglasio Nemanja Radonjić, suspendovani fudbaler Crvene zvezde. Naime, nekoliko minuta posle ponoći, Radonjić je na Instagramu objavio sliku severne tribine sa meča protiv Lila i osim poruke zahvalnosti "delijama" napisao:

Foto: Printskrin

Inače, Crvena zvezda je na dobrom putu da odbrani trofeje u Srbiji, ali teško da će Radonjić biti deo ekipe u nastavku sezone. Suspenzija traje od 17. februara i nema najava da će biti brzo ukinuta kao što je bio slučaj jesenas.

