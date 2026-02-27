VUČIĆ U ASTANI: Održan svečani doček u čast predsednika Srbije (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u predsedničku palatu "Akorda" u Astani, gde mu je priređen svečani doček uz najviše državne počasti.

Foto: Tanjug

Vučić se sastao sa predsednikom Kazahstana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Kazahstana Kasimom-Žomartom Tokajevim u predsedničkoj palati Akorda u Astani.

Svečani doček u palati

Na samom početku intonirane su himne.

Podsetimo, predsednik Vučić potom će imati bilateralni sastanak sa predsednikom Kazahstana Kasimom-Žomartom Tokajevim.

Posle sastanka dvojice lidera uslediće plenarni sastanak dve delegacije, kao i razmena potpisanih bilateralnih dokumenata.

Dve strane razmeniće 10 memoranduma o saradnji u oblasti zdravstva, pravosuđa, kulture, nauke i IT tehnologija, a biće i usvojena zajednička izjava predsednika Vučića i predsednika Tokajeva.

Predsedniku Vučiću biće dodeljen Orden zlatnog orla, najviše odlikovanje Republike Kazahstan, a potom će biti održana i zajednička konferencija za medije predsednika Vučića i predsednika Tokajeva.

Vučić će se kasnije sastati i sa predsednikom Vlade Republike Kazahstan Olžasom Bektenovim u zgradi Vlade.

U delegaciji sa predsednikom Vučićem su i ministarka trgovine Jagoda Lazarević, ministar bez portfelja zadužen za oblast međjunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović i direktor Kancelarije za E-upravu i IT Mihailo Jovanović.

Tokom dana, Vučić će posetiti i Međunarodni centar za veštačku inteligenciju i vojnu izložbu.

Vučić je juče započeo zvaničnu dvodnevnu posetu Kazahstanu, na poziv šefa države Kasima-Žomarta Tokajeva.