VUČIĆ U ASTANI: Održan svečani doček u čast predsednika Srbije (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u predsedničku palatu "Akorda" u Astani, gde mu je priređen svečani doček uz najviše državne počasti.
Vučić se sastao sa predsednikom Kazahstana
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Kazahstana Kasimom-Žomartom Tokajevim u predsedničkoj palati Akorda u Astani.
Svečani doček u palati
Na samom početku intonirane su himne.
Podsetimo, predsednik Vučić potom će imati bilateralni sastanak sa predsednikom Kazahstana Kasimom-Žomartom Tokajevim.
Posle sastanka dvojice lidera uslediće plenarni sastanak dve delegacije, kao i razmena potpisanih bilateralnih dokumenata.
Dve strane razmeniće 10 memoranduma o saradnji u oblasti zdravstva, pravosuđa, kulture, nauke i IT tehnologija, a biće i usvojena zajednička izjava predsednika Vučića i predsednika Tokajeva.
Predsedniku Vučiću biće dodeljen Orden zlatnog orla, najviše odlikovanje Republike Kazahstan, a potom će biti održana i zajednička konferencija za medije predsednika Vučića i predsednika Tokajeva.
Vučić će se kasnije sastati i sa predsednikom Vlade Republike Kazahstan Olžasom Bektenovim u zgradi Vlade.
U delegaciji sa predsednikom Vučićem su i ministarka trgovine Jagoda Lazarević, ministar bez portfelja zadužen za oblast međjunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović i direktor Kancelarije za E-upravu i IT Mihailo Jovanović.
Tokom dana, Vučić će posetiti i Međunarodni centar za veštačku inteligenciju i vojnu izložbu.
Vučić je juče započeo zvaničnu dvodnevnu posetu Kazahstanu, na poziv šefa države Kasima-Žomarta Tokajeva.
