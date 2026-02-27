NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Petak
18.00 Trabzonspor - Karagumruk 1&2+ (1.55)
20.45 Strazbur - Lans GG&3+ (1.90)
Ukupna kvota: 4.42
Tipujemo na dva velika favorita, Trabzon i Porto koji igraju kod kuće i očekujemo da rutinski slave, a pored toga dodajemo golove na meču između Strabura i Lansa koji ima potencijal da bude najzanimljiviji u 24. kolu Lige 1.
