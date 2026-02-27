Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

В.М.

27. 02. 2026. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP

Petak

18.00 Trabzonspor - Karagumruk 1&2+ (1.55)

19.45 Porto - Aruka 1&2-6 (1.47)
20.45 Strazbur - Lans GG&3+ (1.90)

Ukupna kvota: 4.42

Tipujemo na dva velika favorita, Trabzon i Porto koji igraju kod kuće i očekujemo da rutinski slave, a pored toga dodajemo golove na meču između Strabura i Lansa koji ima potencijal da bude najzanimljiviji u 24. kolu Lige 1.

