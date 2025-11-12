REPRIZA FINALA: Varta je spremna da se osveti akutelnom šampionu i upiše petu uzastopnu pobedu

ZA kraj današnjeg programa poljske odbojkaške Super plus lige gledaćemo derbi između Varte i Lublina koji se sastaju u "Hali sportova" u Zavjerću od 20 časova i 30 minuta.

Foto: Profimedia

Prošla sezone je bila uspešna, ali i razočarajuća za Vartu koja je igrala finale svakog takmičenja u kojem je učestvovala, ali je došla do samo jednog trofeja, u Superkupu Poljske.

Poražena je u finalima Kupa, Lige šampiona i Plus lige i ove godine joj je cilj da to popravi.

Osovina tima je ostala na okupu, ponovo ekipu sa klupe predvodi Mihal Vinjarski, a dovedeno je i kapitalno pojačanje na poziciji korektora u vidu poljskog reprezentativca Bartolomeja Boladža.

Velika su očekivanja u redovima domaćin i uvodni deo sezone dokazuje da je kvalitet koji poseduju veliki. Iznenađujuće su poraženi u prvom kolu od Projekta (0:3), ali nakon toga su zaigrali kako umeju i vezali četiri rutinske pobede.

Danas će juriti petu pred svojim navijačima u "Hali sportova" gde će dočekati akutelnog šampiona, ekipu Lublina.

Gostima je prošla godina bila istorijska, osvojili su prvu titulu u istoriji kluba, a pored toga su odneli trofeje u Dželendž kupu pobedom nad Lubeom u finalu,

Najzaslužniji za to je naravno Vilfredo Leon, jedan od najboljih odbojkaša današnjice je dugo najavljivao da će zaigrati u Poljskoj i odmah je po dolasku iz Peruđe pokazao svoj kvalitet vodivši Lublin do dva velika trofeja.

Preko leta nije napravljena neka velika promena u igračkom kadru, ali zato jeste na klupi. Trener Masimo Boti je preuzeo Rešoviju, dok je na njegovo mesto došao Stefan Antinga koji je jedno vreme bio povezivan i sa našom ženskom odbojkaškom reprezentacijom.

Francuski stručnjak nije nnogo toga menjao, izvodi sličnu šestorku na teren kao i Boti i na uvodna četiri utakmice Lublin je upisao tri trijumfa, tako da se može reći da je solidno započeo sezonu.

Što se tiče samog meča, prednost dajemo domaćinu, smatramo da je Varta bolja ekipu ovom trenutku, nalazi se u dobrom ritmu i očekujemo da slavi pred svojim navijačima u Zavjerću.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,70)

