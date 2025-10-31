ŠAMPION PONOVO LIČI NA SEBE: Razigrani "filipsovci" jure petu uzastopnu pobedu u svim takmičenjima

PRILIKU da se bar na kratko vrate na čelo tabele fudbaleri PSV-a imaće večeras protiv Fortune Sitard koju dočekuju na "Filips stadionu" od 20 časova.

FOTO: M. Vukadinović

PSV je u poslednje vreme ozbiljno podigao formu i izgleda izuzetno dobro na terenu. Upisao je četiri uzastpone pobede, a posebno su impresivne bile poslednje dve protiv Napolija (6:2) i Fejenorda (3:2).

Tim trijumfom u Roterdamu akutelni šampion se izjednačio sa Fejenordom po broju osvojenih bodova i samo zbog za nijansu lošije gol-razlike (+18 naspram +16) i dalje zauzima drugo mesto na tabeli.

Priliku da preuzmu vodeće mesto imaće večeras protiv Fortune koju dočekuje na "Filips stadionu" od 20 časova, a kako je napdački raspoložen u poslednje vreme mogao bi ozbiljno "pojačati" svoju gol-razliku.

Doduše, gosti jestu tvrda ekipa i igraju na malo golova po holandskim standarima, ali u poslednja dva kola su doživeli poraze i generalno se nalaze u dosta slaboj formi pred jedno od najtežih gostovanja u Erediviziji.

Prošle godine PSV je na svom stadionu savladao Fortunu sa 4:1, a mi verujemo da će večeras učintii nešto slično.

Za nešto hrabrije bi uz fiks dodali gol-gol, pošto je taj tip bio prolazan na poslednjih šest duela ovih timova.

NAŠ TIP: 1&3-6 (kvota 1,62)

TIP ZA HRABRIJE: 1&GG (kvota 2,30)

