TIP ostali sportovi

ŠAMPION PONOVO LIČI NA SEBE: Razigrani "filipsovci" jure petu uzastopnu pobedu u svim takmičenjima

ТИП редакција

31. 10. 2025. u 11:00

PRILIKU da se bar na kratko vrate na čelo tabele fudbaleri PSV-a imaće večeras protiv Fortune Sitard koju dočekuju na "Filips stadionu" od 20 časova.

ШАМПИОН ПОНОВО ЛИЧИ НА СЕБЕ: Разиграни филипсовци јуре пету узастопну победу у свим такмичењима

FOTO: M. Vukadinović

PSV je u poslednje vreme ozbiljno podigao formu i izgleda izuzetno dobro na terenu. Upisao je četiri uzastpone pobede, a posebno su impresivne bile poslednje dve protiv Napolija (6:2) i Fejenorda (3:2).

Tim trijumfom u Roterdamu akutelni šampion se izjednačio sa Fejenordom po broju osvojenih bodova i samo zbog za nijansu lošije gol-razlike (+18 naspram +16) i dalje zauzima drugo mesto na tabeli.

Priliku da preuzmu vodeće mesto imaće večeras protiv Fortune koju dočekuje na "Filips stadionu" od 20 časova, a kako je napdački raspoložen u poslednje vreme mogao bi ozbiljno "pojačati" svoju gol-razliku.

Doduše, gosti jestu tvrda ekipa i igraju na malo golova po holandskim standarima, ali u poslednja dva kola su doživeli poraze i generalno se nalaze u dosta slaboj formi pred jedno od najtežih gostovanja u Erediviziji.

Prošle godine PSV je na svom stadionu savladao Fortunu sa 4:1, a mi verujemo da će večeras učintii nešto slično.

Za nešto hrabrije bi uz fiks dodali gol-gol, pošto je taj tip bio prolazan na poslednjih šest duela ovih timova.

NAŠ TIP: 1&3-6 (kvota 1,62)

TIP ZA HRABRIJE: 1&GG (kvota 2,30)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU