"KNEŽEVI" SU STIGLI U BOLONJU: Virtus je poražen u Parizu
MONAKO će u četvrtom kolu Evrolige gostovati Virtusu.
"Kneževi" su u prošlom kolu na gostujućem terenu savladali ekipu Milana rezultatom 79:82.
Najefikasniji na terenu bio je Majk Džejms sa 18 pogodaka, pratio ga je Danijel Tajs sa 17, dok su Alfa Dijalo i Elija Okobo dodali po 13.
Sa druge strane, Virtus je poražen na gostujućem terenu od Pariza (90:79) i sada je na skoru 1-2.
Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.
NAŠ TIP: +164,5 (kvota 1,92)
