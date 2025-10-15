"KNEŽEVI" SU STIGLI U BOLONJU: Virtus je poražen u Parizu

MONAKO će u četvrtom kolu Evrolige gostovati Virtusu.

Foto: EPA-EFE/RYAN LIM

"Kneževi" su u prošlom kolu na gostujućem terenu savladali ekipu Milana rezultatom 79:82.

Najefikasniji na terenu bio je Majk Džejms sa 18 pogodaka, pratio ga je Danijel Tajs sa 17, dok su Alfa Dijalo i Elija Okobo dodali po 13.

Sa druge strane, Virtus je poražen na gostujućem terenu od Pariza (90:79) i sada je na skoru 1-2.

Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +164,5 (kvota 1,92)

