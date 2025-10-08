TIP ostali sportovi

MOSKOVLJANIN JE U PEKINGU PREDAO: Medvedev će danas biti motivisan

Marko Milosavljević

08. 10. 2025. u 08:15

MEDVEDEV i Tijen će se sasatati u 1/8 finala Šangaja.

МОСКОВЉАНИН ЈЕ У ПЕКИНГУ ПРЕДАО: Медведев ће данас бити мотивисан

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Ruski teniser još uvek nije na svom starom nivou, ali igra mu iz nedelje u nedelju izgleda sve bolje.

Sa današšnjim protivnikom se sastao pre samo nekolko dana u Pekingu i tada je Amerikanac ostvario trijumf.

Moskovljanin je morao da preda meč pri rezultat 1:1 u setovima i 4:0 za Tijena u drugom.

Verujemo da će se Medvedev osvetiti za prethodni poraz.

NAŠ TIP: Tijen - Medvedev 2-2 (kvota 1,52)

