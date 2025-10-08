MOSKOVLJANIN JE U PEKINGU PREDAO: Medvedev će danas biti motivisan
MEDVEDEV i Tijen će se sasatati u 1/8 finala Šangaja.
Ruski teniser još uvek nije na svom starom nivou, ali igra mu iz nedelje u nedelju izgleda sve bolje.
Sa današšnjim protivnikom se sastao pre samo nekolko dana u Pekingu i tada je Amerikanac ostvario trijumf.
Moskovljanin je morao da preda meč pri rezultat 1:1 u setovima i 4:0 za Tijena u drugom.
Verujemo da će se Medvedev osvetiti za prethodni poraz.
NAŠ TIP: Tijen - Medvedev 2-2 (kvota 1,52)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
ITALIJAN JE KONSTANTAN: Muzeti ruši Kanađanina i ide u četvrtfinale
08. 10. 2025. u 07:56
AUTORITATIVNO JE OTVORIO TURNIR: Srbin ima teži zadatak u drugom kolu
08. 10. 2025. u 07:45
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu
08. 10. 2025. u 07:32
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
08. 10. 2025. u 07:00
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)