MUZETI JE SPREMAN DA NASTAVI PO STAROM: Italijan ima nezgodnog rivala na otvaranju

LORENCO Mmuzeti i Đovani Mpeši Perikard će odigrati meč prvog kola Ju-Es opena.

FOTO: Tanjug/AP

Italijan je još od Rolan Garosa vuko malu povredu zbog koje nije mogao da pruža svoj maksimum.

Deluje da je sada oporavljen i spreman da nastavi po starom, u Njujorku je postavljen za desetog nosioca.

Proivnik će mu protivnik biti neugodni Francuz, Đovanijev servis je trenutno jedan od najboljih na svetu.

Verujemo da će Lorenco, ipak, stići do trijumfa.

NAŠ TIP: Muzeto - Mpeši Perikard 1 (kvota 1,45)

