Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

19. 06. 2026. u 07:00

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Foto: Depositphotos

3+ TIKET ZA PETAK

13.00 Šenžen juniors - Šenžen Peng siti UG 3+ (1.82)

19.00 Ranhajm - Lin UG 3+ (1.40)
19.30 Vikingur - Klaksvik UG 3+ (1.90)

 Ukupna kvota: 4.84

 

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