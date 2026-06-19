3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA PETAK
13.00 Šenžen juniors - Šenžen Peng siti UG 3+ (1.82)
19.30 Vikingur - Klaksvik UG 3+ (1.90)
Ukupna kvota: 4.84
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