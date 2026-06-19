Fudbal

uživoPRENOS, MEKSIKO - JUŽNA KOREJA: Domaćin Svetskog prvenstva pred ozbiljnim izazovom

Časlav Vuković

19. 06. 2026. u 02:22

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MEKSIKO je dobro otvorio Mundijal na kom je uz Sjedinjene Američke Države i Kanadu domaćin. Ipak, drugi izazov je veoma nezgodan. Rival u ovoj rundi je Južna Koreja, a utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

ПРЕНОС, МЕКСИКО - ЈУЖНА КОРЕЈА: Домаћин Светског првенства пред озбиљним изазовом

FOTO: AP Photo/Eduardo Verdugo

Prvo poluvreme: Meksiko - Južna Koreja 0:0

16' - Kakva je ovo šansa bila za azijsku selekciju. Son je umakao odbrani, prebacio je golmana Ranhela, ali loptu je sa linije izbio Alvarez. Ipak, pomoćni sudija je podigao zastavicu, pa pogodak ne bi bio priznat. 

7' - Prvi udarac na utakmici uputio je Alvarado. Ipak, slabo je šutirao i Kim Seng-Gju je intervenisao bez prbolema. Potom je probao i Gutijerez, ali ishod je bio identičan.

4' - Vrlo rano se u beležnici sudije Gustava Tehere našao Li Kangin. Dobio je žuti karon zbog neopreznog strata.

1' - Počela je utakmica u Zapopanu!

Sastavi:

Meksiko (4-3-3): Ranhel - Sančez, Alvarez, Vaskez, Galjardo - Romo, Lira, Gutijerez - Alvarado, Himenez, Kinjones.

Južna Koreja (3-4-2-1): S. Kim - H. Li, J. Kim, G. Li - Seol, Hvang, Paik, Kim - K. Li, J. Li - Son.

Uoči meča:

"Sombrerosi" su na otvaranju šampionata sveta bez ikakvih problema savladali Južnu Afriku sa 2:0, ali jasno je da ih sad čeka daleko ozbiljniji protivnik.

Azijska selekcija je takođe startovala trijumfom i to posle preokreta protiv Češke (2:1), a blistao je bivši fudbaler Crvene zvezde Im Beom Hvang koji je upisao gol i asistenciju.

Ove dve reprezentacije su se poslednji put sastale u septembru prošle godine i pobednika nije bilo - 2:2.

Kada su u pitanju Mundijalu, igrali su 1998. godine kada je bilo 3:1 za Meksiko, dok je ova selekcija slavila i 2018. sa 2:1.

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