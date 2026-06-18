"DA SE OLAKŠA LJUDIMA I DRŽAVI" Vučić najavio: Ako nafta nastavi da pada, akcize se vraćaju već od sutra

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će već sutra biti vraćen deo akcize na gorivo, koja je bila umanjena za 20 odsto, tako da umanjenje iznosi samo 10 odsto, kao i da bi sledeće nedelje moglo potpuno da bude ukinuto umanjenje akcize.

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- Očekujem da koliko sutra, sutra je petak ako se ne varam, da donesemo odluku da vratimo 10 odsto akciza, dakle da ne bude više 20 odsto akciza koliko se odričemo, već samo da se 10 odsto akciza odričemo, a da cena nafte makar malo ide naniže, da se ljudima olakša. I da se državi olakša - rekao je Vučić.

On je to rekao tokom obilaska radova na mostu kod Novog Sada u okviru Fruškogorskog koridora, odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše potpisani memorandum o razumevanju između SAD i Irana, što je dovelo do pada cene sirove nafte u svetu.

- Pa ćemo onda da vidimo da sledeće nedelje možda u potpunosti ukinemo to što se država odricala dela akciza, i opet verujem da cena nafte neće ići na gore. Kad kažem cena nafte, mislim pre svega naftne derivate, na dizel i na benzin. Tako da su to važne stvari za nas i to bi dodatno doprinelo stopi rasta, to bi dodatno doprinelo napretku naše države, zato se radujemo tom miru. Čestitam i jednim i drugima - rekao je Vučić.