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ŠTA IM PUTIN OVO POKAZUJE? Kamere snimile neobičan trenutak na samitu ASEAN (VIDEO)

В.Н.

19. 06. 2026. u 07:02

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RUSKI predsednik Vladimir Putin snimljen je u neobičnoj situaciji na samitu Rusija-ASEAN održanom 17. i 18. juna u ruskom gradu Kazanju.

ШТА ИМ ПУТИН ОВО ПОКАЗУЈЕ? Камере снимиле необичан тренутак на самиту АСЕАН (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/AP/Kristina Solovyova

Naime, na početku jedne od sesije samita, Vladimir Putin je snimljen dok ohrabruje goste ASEAN-a da koriste uređaje za audio prevod, nakon što je video da neki od njih nemo zure u dugmad uređaja i ne stavljaju slušalice na uši.

Putin se na momente smeje i pokazuje rukama kako da gosti uključe uređaje, što je kamera RT odmah snimila.

Putin i lideri ASEAN-a usvojili su četiri dokumenta na samitu u Kazanju. Prema Kazanjskoj deklaraciji, Rusija i ASEAN su se saglasili da ojačaju dijalog o bezbednosnim pitanjima radi efikasnijeg odgovora na nove izazove, kao i da razvijaju pomorsku saradnju i promovišu nesmetanu pomorsku trgovinu, preneo je Sputnjik.

U zajedničkoj izjavi o energetskoj saradnji navedeno je da su strane dogovorile jačanje saradnje u cilju obezbeđivanja energetske bezbednosti i diverzifikacije snabdevanja energentima.

Usvojen je i Akcioni plan za period 2026-2030. godine, kojim se potvrđuje spremnost za produbljivanje saradnje u ključnim oblastima, uključujući energetiku i prehrambenu bezbednost, transport i logistiku, poljoprivredu, digitalizaciju, nauku i tehnologiju, veštačku inteligenciju, turizam i inovativnu proizvodnju.

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