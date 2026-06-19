SRBIJA PREKIDA CRNI NIZ? Ovo je idealna prilika za našu reprezentaciju da okonča seriju od pet vezanih poraza

ZA sada Srbija nije imala sreće tokom druge nedelje Lige nacija za odbojkašice, doživela je dva poraza, pet zaredom ako računamo i prvu nedelju takmičenja, ali danas ima idealnu priliku da konačno dođe do trijumfa pošto od 10 časova u "Fil sports areni" igra sa Dominkanskom Republikom koja je osvojila samo jedan bod do sada.

FOTO: FIVB

Ne može se reći da naše devojke ne izgledaju dobro na početku druge nedelje Lige nacija gde nastupaju na Filipinima, u Pasigu, ali činjenica je da rezultati izostaju.

Imale su izabranice Zorana Terzića teške protivnike, Japan i Italiju, u oba navrata su pružile ozbiljan otpor, izborile pet setova, ali ponovo su potklekle kada je bilo najpotrebnije i ostale bez pobede.

Posebna žal ostaje za mečom protiv Japanki kada je Srbija propustila pet meč lopti, dok je protiv Italije nadoknadila dva seta zaostatka, ali do potupunog preokreta nije mogla (12:15 u petom setu).

Dobra vest je to da je Terzić juče protiv olimpijskih šampionki odmarao nekoliko prvotimaca poput Hene Kurtagić (veći deo meča provela na klupi), Maje Aleksić i Aleksandre Uzelac, tako bi vodeći trio naše reprezentacija, koja je bez Maje Ognjenović i Tijane Bošković ove nedelje, trebao i te kako spreman da dočeka ovaj meč.

Šansu za pobedom, koje nema od prvog kola, bolju nego danas teško da će naše devojke imati jer će igrati protiv Dominikanske Republike, jedine ekipe bez pobede u Ligi nacija.

Nominalne gošće ne samo da imaju skor 0-5, već su osvojile samo jedan bod do sada, a na Filipinima su odigrale jedan meč, protiv Amerike, u kojem su ubedljivo poražene (0:3 u setovima).

Generalno, Dominikanke izgledaju veoma loše na terenu, osvojile su samo tri seta na pet odigranih mečeva i jasno je zašto ih bukmejkeri smatraju za velike autsajdere protiv Srbije.

Ipak, mesta opuštanju nema, što zbog skora naše reprezentacije (1-5), što zbog činjenice da su poslednja četiri takmičarska susreta između ovih reprezentacija pripala Dominikani.

Moraju evropske vicešampionke ozbiljno shvatiti ovaj meč, očekujemo da krenu silovito od samog starta, da ne dozvole Dominikankama da pomisle da mogu do iznenađenja i verujemo u ubedljiv trijumf Srbije kojim bi se konačno prekinuo niz od pet vezanih poraza u Ligi nacija.

NAŠ TIP: Dominikanska Republika - Srbija hendikep setova 2 (1.5) (kvota 1.45)

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