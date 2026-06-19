NAŠE BEZBEDNOSNE SLUŽBE SU VEOMA NAPREDNE I SPREMNE: Analitičari o "hibridnom ratu" Crne Gore protiv Srbije

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, ocenio je da deo medija i političkih aktera u Crnoj Gori sprovodi kontinuiranu negativnu kampanju i različite oblike pritisaka prema Srbiji, od političkog, preko medijskog i ekonomskog, do bezbednosno-informacionog delovanja. Povodom toga, sagovornici „Novosti” ocenjuju da postoji koordinisan politički i medijski pritisak na Srbiju, uz naglasak da se radi o širem geopolitičkom kontekstu u kome se nalazi Srbija.

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Blažo Marković, predsednik pokreta "Novi ljudi - nova snaga Srbije" rekao je da je "hibridni rat" koji Crna Gora vodi protiv Srbije podstaknut od strane Zapada.

- Sve što radi Crna Gora je, po mom mišljenju, dokazivanje Zapadu. Mi smo jedan te isti narod, ne postoje tu dva različita naroda. Hrvati nas takođe napadaju vođeni instrukcijama sa Zapada. Hrvatska sad preuzima kontrolu neba jer je članica NATO-a i, zajedno sa Crnom Gorom, trudi se da se potpuno integriše u zapadne strukture i distancira od Beograda. Ja, međutim, ne smatram da postoji ozbiljan bezbednosni rizik. Predsednik Vučić na ovaj "hibridni rat" gleda otvorenijih očiju nego ja, ali ja mu ne pridajem veliki značaj jer verujem da su državne službe spremne za sve izazove. Mi možemo njih da kontrolišemo, a ne obrnuto. Naše bezbednosne službe su sada daleko naprednije od njihovih i 100 odsto su spremne na eventualnu akciju ili napad. Tako da, hteli oni to ili ne, mi imamo uvid u sve procese koji se dešavaju. Zbog toga nema razloga za strah ili dramatizaciju - ako bismo hteli, mogli bismo da odgovorimo na mnogo toga. Građani Srbije treba da znaju jednu stvar - od postanka Crne Gore do danas Srbija je bila njen ključni oslonac i veza - poručio je Blažo Marković.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

Što se tiče izjave predsednika Vučića da se protiv Srbije vodi kriminalni rat, Marković je rekao da je to kriminalni rat koji je nastao delovanjem određenih službi i da to nije ništa novo.

- Ja sam već mnogo puta govorio da je taj kriminalni rat napravljen od strane njihovih službi i da to nije ništa novo. Već sam gostujući po televizijama rekao da je Zvicer zaštićeni svedok i da se cela Crna Gora trese i strahuje od njegovog svedočenja pred sudom. Tako da će u svakom slučaju biti vrlo zanimljivo čuti s kim je sve sarađivao. Znači, ta dva klana u Crnoj Gori su njihove službe osmislile kako bi prebacile fokus na druge stvari. Zvicer je već pronađen od strane Evropola i FBI-a. Pa znate vi šta to znači kad vas kontroliše NATO? To znači da oni mogu da snime vaš razgovor bilo gde. Da hoče da čuju naš razgovor sada, oni bi sada bili negde na nebu i slušali nas, razumete? Mogu da vam gledaju u stan preko televizora, da vas prate preko satelita. Oni mogu da prepoznaju svakog čoveka i da lociraju bilo koga. Ne postoji ni jedan sekund ni pedalj zemlje gde oni ne mogu da iskontrolišu bilo šta. Nema greške oko toga - kazao je Marković.

Foto: Skrinšot Jutjub/Novo jutro Blažo Marković

On je rekao da se srpske vlasti i narod trude imaju dobre odnose sa Crnom Gorom.

- Ali postoje i pitanja koja su duboko opterećena i teško pomirljiva, poput odnosa sa Hrvatima. Oni su, po mom mišljenju, tradicionalno ljubomorni na nas i ne mogu da postignu ono što je Srbija postigla. Mi imamo svoju tradiciju i zbog toga se ta ljubomora, kako ja to vidim, manifestuje kroz određene odnose u regionu. Poenta je da nikome u regionu i na Zapadu ne odgovara jaka Srbija. Mi nismo mogli da biramo gde smo rođeni, ali je važno da i oni rade na normalizaciji odnosa i pomirenju među narodima. Međutim, često se pojavljuju antisrpski narativi, za koje neki tvrde da dolaze od pojedinaca koji su promenili svoj nacionalni identitet i više se ne izjašnjavaju kao Srbi iz Crne Gore, već kao Crnogorci. Sadašnja crnogorska politička scena je gradila svoj uspon na različitim političkim pozicijama koje su se vremenom menjale. Došli su na vlast kao Srbi, a onda su preko noći postali Crnogorci - ocenio je Marković.

V.K.

Što se tiče Srpske pravoslavne crkve, on je rekao da je ona jak bedem koji se ne može tako lako savladati.

- SPC postoji vekovima i predstavlja deo duboke srpske tradicije. Smatram da niko, bilo u Srbiji ili spolja, ne može da je poruši. Videli smo prilikom izlaganja pojasa Presvete Bogorodice koliko je ljudi došlo da mu se pokloni, što pokazuje značaj vere i hrišćanstva za vernike. Istovremeno, postojali su pokušaji da se sve to relativizuje kroz medije i različite interpretacije, ali takve stvari ne mogu da umanje značaj crkve i tradicije. Na kraju, verujem da svi mi na ovim prostorima - i Srbi, i Hrvati, i Makedonci - delimo zajedničke hrišćanske vrednosti i u tom smislu svi smo mi braća i sestre po Hristu - naveo je Marković.

Foto: Instagram/avucic

Na kraju je rekao da smo mi najdemokratičnija zemlja na svetu u koju svako može da dođe i u kojoj svako može da radi šta hoće.

- Ovde je svakom dozvoljeno da radi, praktično, šta god hoće - toliko je demokratije kod nas. Ja nigde na svetu nisam čuo da neko dođe i blokira ulicu; to ne postoji ni u Papua Novoj Gvineji, nego bi tamo to bilo rešeno na drugačiji način. Ili biste dobili po rebrima ili bi vas pobili kao kerove na ulici. Uzmimo za primer Švedsku, koja se navodi kao vrlo demokratska zemlja, od koje smo mi učili o demokratiji. Švedska policija sada ima nova ovlašćenja, navodno zbog imigracije. A vidimo da i u drugim zemljama bujaju tenzije, i u Austriji, i u Nemačkoj i tako dalje. Vidimo porast ekstremizma, neonacizma, dolazak različitih nacionalističkih političkih opcija na vlast. U Švedskoj su doneti zakoni, ta čuvena Švedska koja nama drži predavanja o demokratiji, da policija sada može da uđe u privatne prostorije i bez naloga tužioca licima koja nemaju državljanstvo Švedske. Pominju se i zatvori za maloletnike od 13 godina, a navodi se i poređenje sa slučajevima u drugim zemljama. Takođe se ističe da naši građani koji žive tamo i imaju državljanstvo ne smeju slobodno da iznose mišljenje o njihovim zakonima, bilo u Švedskoj, Engleskoj ili Nemačkoj, jer će odmah biti uhapšeni ili će im doći inspekcija i zatvoriti im firme. Jedino kod nas svako može da piše šta god hoće i da radi šta god hoće, ali tome se mora stati na put - zaključio je naš sagovornik.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Politički analitičar Danilo Jovićević izjavio je da postoji koordinacija između pojedinih aktera u regionu i opozicije u Srbiji, s ciljem, kako tvrdi, podrivanja države i njenog razvoja. On smatra da je "hibridni rat" protiv Srbije deo šireg delovanja centara moći i navodi da pritisci na predsednika Aleksandra Vučića dolaze i iz Podgorice i iz Zagreba.

- Očigledno je da postoji koordinacija između država u regionu i blokaderske opozicije, s ciljem podrivanja naše zemlje i sprečavanja ekonomskog rasta i razvoja Srbije. "Hibridni rat" koji se vodi protiv Srbije i našeg predsednika deo je šireg plana određenih centara moći koji ne gledaju blagonaklono na to što Srbija vodi suverenu i nezavisnu politiku. Posebno jaki udari na predsednika Vučića dolaze iz Podgorice i Zagreba, jer su svesni da se Srbija pod Aleksandrom Vučićem raste i razvija se, brže nego Hrvatska i Crna Gora - ocenio je Jovićević.

Foto: privatna arhiva Danilo Jovićević

Dodao je da Srbija želi dobre odnose sa Crnom Gorom i Hrvatskom, ali da je za to potrebna i politička volja druge strane. Jovićevič je naveo da odnose sa Crnom Gorom opterećuju pitanja srpskog jezika, dvojnog državljanstva, položaja Srba i priznanja Kosova, kao i ocene o 1918. godini, što po njemu ne doprinosi poboljšanju odnosa.

- Srbija želi dobre odnose s Crnom Gorom i Hrvatskom, ali je potrebna dobra politička volja i druge strane. Ono što opterećuje odnose Beograda i Podgorice su nerešeno pitanje srpskog jezika kao većinskog u Crnoj Gori, pitanje dvojnog državljanstva, pitanje ravnopravnosti Srba sa ostalim narodima u Crnoj Gori, kao i priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije od strane Crne Gore. Samo glasanje u Skupštini Crne Gore, gde se Srbija proglašava za okupatora Crne Gore 1918. godine ni u kom slučaju ne dovodi do smanjenja tenzija i razvoja boljih odnosa između Srbije i Crne Gore - zaključio je Jovićević.

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