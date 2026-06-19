"MOLIMO ZA ODGOVORNOST I HUMANOS": Porodica Lionela Mesija uputila apel javnosti

PORODICA argentinskog fudbalera Lionela Mesija uputila je apel javnosti i medijima da pokažu "humanost i uzdržanost", nakon što je njegov otac Horhe Mesi primljen u bolnicu zbog neimenovanog zdravstvenog problema.

FOTO: Tanjug/AP/Charlie Riedel

Porodica je u saopštenju navela da je 68-godišnji Horhe Mesi "pod medicinskim nadzorom, da se oporavlja i da njegovo stanje napreduje u skladu sa okolnostima", ali nije precizirala prirodu bolesti.

- Horhe prolazi kroz zdravstveni problem. Molimo za odgovornost, oprez i humanost. Zdravlje osobe i mir njegove porodice ne treba da budu predmet spekulacija ili neodgovornog medijskog interesovanja - navodi se u saopštenju koje je objavljeno preko Mesijeve medijske kancelarije, prenosi "Asošiejted pres".

Porodično saopštenje usledilo je nakon što su se u argentinskim medijima pojavile netačne informacije o navodnoj smrti oca proslavljenog fudbalera.

Lionel Mesi je nakon pobede Argentine nad Alžirom od 3:0 u prvom meču na Svetskom prvenstvu rekao da prolazi kroz težak lični period, dodajući da njegove emocije nakon postizanja golova nisu bile povezane sa fudbalom.

Horhe Mesi, koji je tokom karijere svog sina imao ključnu ulogu kao agent i poslovni menadžer, pratio je njegov razvoj od dolaska u Barselonu početkom 2000-ih, kao i kasnije transfere u Pari Sen Žermen i Inter Majami.

Porodica je zahvalila na "izrazima podrške, poštovanja i brige", uz molbu da se poštuju privatnost i dostojanstvo tokom ovog perioda.

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