VUČIĆU STIGLO PISMO OD SI ĐINPINGA! Predsednik Kine mu poručio: "Impresioniran sam"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić primio je danas pismo predsednika Kine Si Đinpinga, u kojem kineski lider ističe da pridaje veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa, kao i da ga je tokom nedavne posete Kini duboko impresionirala Vučićeva odgovornost prema zemlji i narodu.
"Pridajem veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa i spreman sam da sa Vama održavam redovnu komunikaciju i zajedno vodimo izgradnju zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri ka postizanju više dostignuća, kako bismo još više doprineli blagostanju naroda naših dveju zemalja", naveo je Si u pismu, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.
Istakao je da Orden prijateljstva Narodne Republike Kine koji je Vučiću uručio tokom posete Kini, predstavlja znak dugogodišnjeg i dubokog prijateljstva i svedočanstvo je o iskoraku u razvoju odnosa između dve zemlje.
"Tokom Vaše nedavne uspešne državne posete Kini, detaljno smo razmenili mišljenja i postigli širok konsenzus, čime je izrađen novi plan za kontinuirano promovisanje izgradnje zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri. Srdačno smo razgovarali o prijateljstvu između Kine i Srbije, razmenili mišljenja o državnom upravljanju i međunarodnoj situaciji, zajedno provodeći lepo vreme, a Vaša odgovornost prema zemlji i narodu me je duboko impresionirala. Želim Vam dobro zdravlje i uspeh u radu, prijateljskoj Srbiji prosperitet i napredak, a njenom narodu mir i sreću", navodi se u pismu predsednika Kine Si Đinpinga.
Vučić je na poziv Si Đinpinga od 24. do 28. maja boravio u državnoj poseti Kini, tokom koje je održao niz bilateralnih susreta sa najvišim državnim zvaničnicima, predstavnicima vodećih kompanija i institucija.
Tokom posete Vučić je od Sija primio "Orden prijateljstva", kada je naglasio da to priznanje za njega ima posebnu vrednost i da ga doživljava kao simbol snažnog prijateljstva i međusobnog poštovanja Srbije i Kine.
(Blic)
Uskoro opširnije
Preporučujemo
NAKON AFERE BODRUM I SOLUN: Blokaderska opozicija u centru afere Priboj!
18. 06. 2026. u 18:17
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NOVI STRAVIČNI DETALjI SMRTI MARIJE (21): Dok ležala nepomična, radnik povukao jeziv potez koji je šokirao sve (VIDEO)
Smrt Marije (21) nakon bandži skoka u Brazilu dobila je novi obrt pošto svedok tvrdi da je zaposleni uklonio njenu GoPro kameru sa mesta nesreće.
16. 06. 2026. u 12:22
ŠEF NEMAČKE VOJSKE IZDAO DRAMATIČNO UPOZORENjE: Evo kada će nas Rusija napasti, moramo biti spremni za borbu
NEMAČKA mora da se pripremi za ruski napad do 2029. godine, ili čak i ranije, izjavio je šef nemačke vojske za Politiko.
11. 06. 2026. u 16:23
UKRAJINA - ZEMLjA KOJA NESTAJE: Strašno - objavljeno koliko sada imaju stanovnika! Ruske procene crne, zapadne ništa "svetlije"
UKRAJINA se trenutno suočava sa onim što demografi nazivaju "demografskom katastrofom".
15. 06. 2026. u 22:12
Komentari (0)