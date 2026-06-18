Politika

VUČIĆU STIGLO PISMO OD SI ĐINPINGA! Predsednik Kine mu poručio: "Impresioniran sam"

V.N.

18. 06. 2026. u 18:16

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić primio je danas pismo predsednika Kine Si Đinpinga, u kojem kineski lider ističe da pridaje veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa, kao i da ga je tokom nedavne posete Kini duboko impresionirala Vučićeva odgovornost prema zemlji i narodu.

ВУЧИЋУ СТИГЛО ПИСМО ОД СИ ЂИНПИНГА! Председник Кине му поручио: Импресиониран сам

Foto: Novosti

"Pridajem veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa i spreman sam da sa Vama održavam redovnu komunikaciju i zajedno vodimo izgradnju zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri ka postizanju više dostignuća, kako bismo još više doprineli blagostanju naroda naših dveju zemalja", naveo je Si u pismu, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Istakao je da Orden prijateljstva Narodne Republike Kine koji je Vučiću uručio tokom posete Kini, predstavlja znak dugogodišnjeg i dubokog prijateljstva i svedočanstvo je o iskoraku u razvoju odnosa između dve zemlje.

"Tokom Vaše nedavne uspešne državne posete Kini, detaljno smo razmenili mišljenja i postigli širok konsenzus, čime je izrađen novi plan za kontinuirano promovisanje izgradnje zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri. Srdačno smo razgovarali o prijateljstvu između Kine i Srbije, razmenili mišljenja o državnom upravljanju i međunarodnoj situaciji, zajedno provodeći lepo vreme, a Vaša odgovornost prema zemlji i narodu me je duboko impresionirala. Želim Vam dobro zdravlje i uspeh u radu, prijateljskoj Srbiji prosperitet i napredak, a njenom narodu mir i sreću", navodi se u pismu predsednika Kine Si Đinpinga.

Foto: Novosti

Vučić je na poziv Si Đinpinga od 24. do 28. maja boravio u državnoj poseti Kini, tokom koje je održao niz bilateralnih susreta sa najvišim državnim zvaničnicima, predstavnicima vodećih kompanija i institucija.

Tokom posete Vučić je od Sija primio "Orden prijateljstva", kada je naglasio da to priznanje za njega ima posebnu vrednost i da ga doživljava kao simbol snažnog prijateljstva i međusobnog poštovanja Srbije i Kine.

(Blic)

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GLUMICA UMRLA U 48. GODINI: Tatjanu odnela opaka bolest - glumila sa Bikovićem u hit seriji

GLUMICA UMRLA U 48. GODINI: Tatjanu odnela opaka bolest - glumila sa Bikovićem u hit seriji