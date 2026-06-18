VUČIĆU STIGLO PISMO OD SI ĐINPINGA! Predsednik Kine mu poručio: "Impresioniran sam"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić primio je danas pismo predsednika Kine Si Đinpinga, u kojem kineski lider ističe da pridaje veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa, kao i da ga je tokom nedavne posete Kini duboko impresionirala Vučićeva odgovornost prema zemlji i narodu.

Foto: Novosti

"Pridajem veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa i spreman sam da sa Vama održavam redovnu komunikaciju i zajedno vodimo izgradnju zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri ka postizanju više dostignuća, kako bismo još više doprineli blagostanju naroda naših dveju zemalja", naveo je Si u pismu, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Istakao je da Orden prijateljstva Narodne Republike Kine koji je Vučiću uručio tokom posete Kini, predstavlja znak dugogodišnjeg i dubokog prijateljstva i svedočanstvo je o iskoraku u razvoju odnosa između dve zemlje.

"Tokom Vaše nedavne uspešne državne posete Kini, detaljno smo razmenili mišljenja i postigli širok konsenzus, čime je izrađen novi plan za kontinuirano promovisanje izgradnje zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri. Srdačno smo razgovarali o prijateljstvu između Kine i Srbije, razmenili mišljenja o državnom upravljanju i međunarodnoj situaciji, zajedno provodeći lepo vreme, a Vaša odgovornost prema zemlji i narodu me je duboko impresionirala. Želim Vam dobro zdravlje i uspeh u radu, prijateljskoj Srbiji prosperitet i napredak, a njenom narodu mir i sreću", navodi se u pismu predsednika Kine Si Đinpinga.

Foto: Novosti

Vučić je na poziv Si Đinpinga od 24. do 28. maja boravio u državnoj poseti Kini, tokom koje je održao niz bilateralnih susreta sa najvišim državnim zvaničnicima, predstavnicima vodećih kompanija i institucija.

Tokom posete Vučić je od Sija primio "Orden prijateljstva", kada je naglasio da to priznanje za njega ima posebnu vrednost i da ga doživljava kao simbol snažnog prijateljstva i međusobnog poštovanja Srbije i Kine.

(Blic)

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