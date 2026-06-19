Fudbal

"TO JE BILO PRESUDNO": Sergej Barbarez se oglasio posle poraza BiH na Mundijalu 2026

Časlav Vuković

19. 06. 2026. u 00:13

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UBEDLjIV poraz doživela je Bosna i Hercegovina na Svetskom prvenstvu. Bolja je bila Švajcarske (1:4), a posle meča se oglasio selektor "zmajeva" Sergej Barbarez.

ТО ЈЕ БИЛО ПРЕСУДНО: Сергеј Барбарез се огласио после пораза БиХ на Мундијалу 2026

FOTO: Tanjug/AP/Armin Durgut, File

On smatra da su njegovi igrači kontrolisali stvari na terenu, ali da su crveni karton i greške sve promenili.

- Može biti, naravno da je previsok rezultat. Opet neke stvari moraju da se iskontrolišu, opet je želja bila prisutna. Bili smo bolji od protivnika nekih 60 minuta. Greškom smo primili gol i taj crveni karton... - rekao je Barbarez.

Smatra da su baš ti detalji odlučili pobednika.

- Kažem da su greška kod drugog gola i taj crveni karton bili presudni, gde smo pustili sredinu terena. Oni znaju da iskoriste šansu. 

Ipak, BiH i dalje ima šansu za prolaz dalje, u poslednjem kolu igra protiv Katara.

- Nije poslednji voz. Znamo sa kim igramo, pokušaćemo da se pripremimo i da pobedimo - zaključio je Barbarez.

Podsetimo, "zmajevi" posle dva kola imaju jedan boda.

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