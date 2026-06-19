OVO SE DEŠAVA POSLE POLA VEKA Astro savet za petak, 19. jun: Evo koja su četiri znaka na udaru Hirona u znaku novca i ljubavi
HIRON, simbol naše slabe tačke (a na kolektivnom nivou pokazuje slabosti u okviru simbolike znaka u kome se nalazi) posle pola veka ulazi u Bika, znak novca ali i ljubavi.
Hiron podstiče našu potrebu za sigurnošću, ličnom, emotivnom, materijalnom i finansijskom.
Ovaj asteroid će biti u Biku od 19. juna do 18. septembra, kada se vraća u znak Ovna, a zatim definitivno ulazi u Bika 14. aprila iduće godine, gde će ostati do početka maja 2034. U retrogradnom hodu će biti od 3. avgusta do 18. septembra.
Prelazak Hirona preko Bika, narednih osam godina, probleme sa materijalnim dobrima, nekretninama, finansijama, ekonomijom, ekologijom (planeta Zemlja simbolizovana je znakom Bika), poljoprivredom, hranom, vodom, načinom ishrane.
Ove probleme će dodatno naglasiti kvadrat sa Jupiterom, koji 30. juna, posle 12 godina ulazi u znak Lava. Zato su fiksni znaci na udaru ovog tranzita, Bikovi (finansije, nekretnine, lična sigurnost), Škorpije (partnerski odnosi), Lavovi (karijera, status) i Vodolije (privatni život, nekretnine).
Na zdravstvenom planu, upozorava na tegobe sa štitnom žlezdom, grlom i glasnim žicama. Na globalnom planu donosi zemljotrese i poplave.
Hironu će se za dve i po godine pridružiti i Saturn, koji ulazi u Bika posle 29 godina, donoseći ograničenja i kontrolu raspolaganja novcem (digitalni novčanik) i materijalnim dobrima.
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