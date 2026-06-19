ŠTA URADI, RADE? Bogdanović žestoko prozvao "zmajeve"! Ovim rečima ih je ponizio!

Nekadašnji reprezentativac opleo po igri BiH.

Foto: YT/printscreen/RTS

Tokom gostovanja na RTS-u, bivši fudbaler Rade Bogdanović ocenio je da promene selektora Švajcarske Murata Jakina nisu donele prevagu u pobedi "sajdžija", već da je BiH poklekla u završnici meča. Naročito je apostrofirao grešku kod prvog gola.

- Kakve veze imaju njegove izmene. Igrali su ljudi 70 minuta, ali su primili gol ni iz čega. Ovo su osnovni postulati u fudbalu, vrati je odakle je došla ili je prebaci preko glave. Vratio si je da ti golmana ubiju, momački ju je dečko dočekao. Vidi ovo! Gde ćeš je ovde vratiti - rekao je Bogdanović.

Nije štedeo Švajcarce, ali ni "zmajeve":

- Nije ih bilo 70 minuta. Imaju bolje igrače od BiH, ali najveći poraz Bosne je što im najbolji igrač neće igrati u utakmici koja im znači prolaz dalje. Sve ostalo je samo statistika, pad koncentracije, morala. Na ovom nivou, na svetskom nivou se ne može desiti. Na takav način da vratiš loptu i pokloniš.

Zatim je govorio o crvenom kartonu Muharemovića i duelu poslednjeg kola grupne faze SP.

- Protiv Katara nemaju kalkulacija. Pravu snagu Bosne videćemo protiv rivala od kojeg su bolji. Moraće uzeti loptu u svoje noge i napasti protivnika. Tu ćemo videti koliko znaju da igraju fudbal. Sa Alajbegovićem, Bajraktarevićem, ima Džeko, Tabaković, Lukić, visoki su. Muharemović im je mir u odbrani, on će da fali. Posle ovog peha, protiv Katara može da ih pogleda sreća. Ne sumnjam da će da dobiju Katar, iako ih ne treba potceniti. Ima malo ovih, malo onih. Neće Bosna propustiti šansu bez obzira. Publika će maksimalno da ih podrži, svesni su šta se desilo - zaključio je Rade Bogdanović.

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