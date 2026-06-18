VUČIĆ NA SPAJANJU GLAVNE MOSTOVSKE KONSTRUKCIJE PREKO DUNAVA: Ovo je arhitektonsko remek delo, veličanstveni poduhvat (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove i prisustvovao spajanju glavne mostovske konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu.

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Obraćanje posle obilaska radova

Pre predsednika obratio se kineski ambasador Li Ming.

On kaže da je poseta predsednika Vučića Kini bila vrlo dirljiva, i da smo još jednom videli dokaz prijateljstva dva naroda.

- Moram da kažem da je posle ove posete čelično prijateljstvo postalo još jače, a predsednik Vučić vodi narod Srbije na putu izgradnje i napretka Srbije - rekao je ambasador Li Ming.

Gradeći ovaj most, narod Srbije i predsednik Vučić idu putem prosperiteta, istakao je on.

Čestiao je Srbiji, predsedniku i svim kompanijama koji su gradili ovaj most.

OBRAĆANjE PREDSEDNIKA VUČIĆA

- Uprkos ljutnji koji ne skrivam, ne mogu ni da skarijem zanos onime što vidim. Toliko je lep ovaj most, a nije bio takav kad smo prošli put bili. Ovo izgleda kao pravo malo arhitektonsko-građevinsko remek delo, kao pravo malo čudo, nije ni malo nego kilometar i 700 metara dužine. Važan most koji će povezati Bačku, srednji i severni Banat, sa Sremom, Mačvom, ako hoćete i Boegradom i Republikom Srpskom i BiH. Veličanstven poduhvat - rekao je Vučić i čestitao našem narodu i Kinezima koji ulažu mnogo rada i truda.

- Ovo je za vas i za nas možda smao događaj od par sati, ali neki ljudi su se danima ovde borili iradili da dobijemo ovakav objekat... Uzalud je trošiti vreme i pitati zašto će kasniti završetak 6 meseci, to je začarani krug. Uvek svi nađu razlog zašto je drugi, a ne baš on odgovoran, ali mi idemo napred i guramo stvari napred, nekada na vreme, nekada sa 3 nekada sa 6 meseci zakašnjenja. Već danas imamo više kilometara rađenih u zadnjih 12, nego poslednjih 60 godina. Ta brojka se povećava i verujem da ćemo još toga otvortiti, neštodo kraja nešto iduće godine. Time možemo da se ponosimo. U svetu gde je danas teško izdvajati novac za građevinske projekte Srbija uspava da izdvoji 7% budžeta it o je razlika u odnosu na sve druge - rekao je Vučić i dodao da je u planu veća stopa rasta, povećanje plata i penzija i rad na otpornosti privrede za sve šta sledi.

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Vučić se zahvalio Siju i Kini na gostoprimstvu dok je boravio tamo, te da očekuje uskoro realicazije projekata o kojima je tamo bilo reči.

- Ponosan sam na Novi Sad i na Srbiju. Samo da podsetim da su se neki bunili za gradnju ovog mosta a vidite kako je danas lep. Živelo prijateljstvo Srbije i Kine - rekao je Vučić.

PITANjA NOVINARA

- Pri izgradnji projekta uvek imate bezbroj problema. Ljudi su naučili kako da iskoriste svoja prava sa minimalno obaveza. Ovde se mi nismo potrudili... Sve je uredu, sve ćemo da završimo za manje od godinu dana, ostaće nam tih 12km, jer se mi nismo dovoljono posvetili tome. Ne mogu ljudi da grade ako ima problem sa zemljištem. Biće kašnjenja ali uradićemo i to Paragovo-Petrovaradin, ali kada prođete taj "čep" i idete prema Irigiu, Šapcu, Loznici, Beogradi ili Zgarebu to će ljudima mnogo da zači. To je razlika za životni standard, za dovođenje inevestitora, i to je velika stvar - rekao je on.

Vučić je čestitao Trampu i Pezeškijanu na dogovoru.

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- Ima tu stvari koje su maglovite, ali se nadam da će u nardenih 60 dana moći da osiguraju mir dugoročno. Verujem da će reštii ove tačke koje se ne vidi kako se rešavaju od samog oko Ormuskog moreuza, nuklearnih kapaciteta Irana, do stepena i ročnosti ukidanja sanckija. Svejedno to su pitanja za SAD i Iran, dve moćne zemlje, i verujem da će mir ostati trajno uspostvaljen, što je i za nas značajno. Neće to biti jednsotavno, ali se nadam tome. Prva posledica je to što je danas brent, nafta pala na 78 dolara, što se vidi na kotacija odmah, i ja očekujem da sutra vratimo 10% akciza, znači 10% da se odričemo, ne 20%, pa da cena nafte ide na niže, da se ljudima bar malo olakša, ali i državi. Videćemo da naredne sedmice ukinemo te akcize kojih se država odricala, i opet verujem da cena neće ići na gore u prvom redu dizela i benzina - rekao je i dodao da bi to dodatno doprinelo napretku države i da se zato raduje tom miru.

Na pitanje o dešavanjima između Rusije i Ukrajine Vučić kaže:

- Vrlo teška je situacija u odnosima Moskve i Kijeva, teška je na ratištu i sve teže je i u dubini ukrajinske i ruske teritorije. Sve teže je u Moskvi, sve teže u Peterburgu, plašim se da to sve ne ide u dobrom smeru, to je sve što mogu da kažem u ovom trenutku - rekao je predsednik.

O najavljenom skupu koji organizuje Milan Antonijević u Novom Sadu, na kome će govornik biti Dinko Gruhonjić Vučić kaže:

- Ja nemam problem sa tim da svako izgovori šta misli, smatram da je to važno, i oni imaju problem sa tim i da niko ne sme da izgovori ono što oni ne žele da čuju... Nema problem da salsušam i Gruhonjića i svakog drugog i kažem da sve drugačije mislim, to je demokratija. Ne znam od kada smo počeli da se plašimo svi drugačije reči, drugačijeg stava. Plašim se da su studenti blokaderi nametnuli taj stav da ako nisi 100% za nešto što predlažu, onda si krivac i na drugoj strani. Da li bi oni voleli Vojvodinu kao državu, znamo da bi, da li bi voleli srpsku državu bez SPC, znamo da bi, ali mi ne bismo. Čuvaćemo naše vrednosti i štiti svoju zemlju i crkvu, čuvaćemo svetinje i to možemo da kažemo pristojnim rečima, ne moramo da se obračunavamo na ulicama zbog toga... Kad pitate za gospodina Antonijevića, sve je to uredu. Nisam ni pokušao da mu zabranjujem bilo šta, ni da intervenišem, samo sam se skolonio, i pustio sve svako radi svoj posao, a naše je posle da merimo šta je i kako radio ko od izabranih lica - rekao je Vučić.

Posle pitanja novinarke N1, o Zi Đinu, to jeste američkoj zabarani uvoza proizvoda, te da deo javnosti navodi kako on izbegava Novi Sad od pada nastrešnice, Vučić kaže:

- Nije uvažena gospođo Džakula, reč o delu javnosti već o vama, N1 i Nova S. Pogledajte razliku između mene i vac. Pažljivo sam slušao sve što ste rekli, ja nisam dve reči izgovorio vi ste nervozno reahovali. Vi se plašite mog odgovora, ja se ne plašim vaših pitanja, ali vi imate problem sa mojim odgovorima. Zi Đin je izvoznik broj 1. i 3. u našoj zemlji, Ling Long je broj 5 u našoj zemlji u ovom trenutku i oni doprinose razvoju ekonomiji. Za nas su to loše vesti. Očigledno da u sukobu gde su svi protiv svih, a izdvajaju se SAD i Kina, ostali su manji igrači, mi naravno plaćamo cenu. Suočavamo se i sa problemima sa HBISOM sa Smederevskom železarom zbog kvota koje nameće EU... Svakodnevno smo u kontaktu, danas Jagoda Lazarević razgovara sa kabinetom Maroša Ševčoviča, i borimo se za to. Sa Amerikancima razgovaramo, vidim da i Ling Long preuzima akcije da zaštiti izvoz u SAD, sve što možemo da uradimo, uradićemo pomognemo ćemo kompaniji iz Bora, oni drže istok Srbije u životu. Zahvalan sam kineskim prijateljima što su izdržali godine gubitaka. Železara Smederevo je imala velike gubitke par godina, a nisu rekli evo vam dolar i vratili nazad već trpe jer reč Sija vredi više nego milion evra. - rekao je Vučić, te dodao da je slična situacija sa Borom i Zaječarom.

Vučić je na pitanje N1 o njegovim navodinim izbegavanjima Novog Sada rekao da se on svuda slobodno kreće, te da je bio i u centru Novog Sada desetak puta te da će i u Novom Sadu biti organizovan skup i veruje da će to biti najveći u istoriji severa Srbije, ali mi ćemo da odlučimo koji će to biti datum.

Foto: Novosti

- Sada smo izabrali Beograd jer želimo da predstavimo važne stavri za budućnost. Ne paravimo performans i da napravimo sliku za instagaram, Radimo da predstavimo plan i program, pokažemo kompetenstnost u rešavanju problema garđana, kako ćemo sebe da menjamo. Da pokažemo šta ljudi mogu da očekuju, kakve plate, penzije, politiku, da kažemo kako se pripremao za izbore, koje će biti ime liste, kako ćemo se obraćati građanima, da pozovemo na zajedništvo i ujedinjavanje sa onima koji popot vas ne mogu da istrpe drugačiju reč... Da li smem ili ne u Novi Sad, ponosan sam na sve što sam radio i borio sam se više nego svi vi za ovu zemlju. Nisam imao godipnje odmore i sve što su imali drugi ljudi. Nikada duže od tri dana i nikada nisam imao slobodne vikende. Dao sam sv eod sebe da ova zemlja krene napred i mislim da sam jednim delom uz pomoć ljudi uspeo u tome. Most je samo jedna sliak i prilika, kako Maja reče kao za razglednicu. To je neko morao da napravi, najlakše je zanovetati. Vaš odgovor za sve to je bio "Vučiću" ti nisi čovek, sve što imate je to da na neki način pokušate pokazati kakao nisam čovek, kakao mojotac nije moj otac, malo smo u jovanjici malo nismo, sve te laži od zvučnog topa, dečaka u Smederevu, Sarajevo safarija, sve ste to izmislili... Pošto ne možete da pobedite argumentima, onda ajde da ga predstavimo kao nečoveka i teško se tome suprostaviti. Teško mi je da svima dokazujem i demnatujem to. Teško je da odem majki i ocu i kažem ajde demnatujte to što ste vi u svom mediju prikazali. Razumem ja to, ali teško je to pobediti. Ima jedna stvar koju niste razumeli. Hiljadu puta ću da padnem na asflat i hiljadu puta ću da se podignem i nije jak onaj koji ne padne već onaj koji se podgine. Neću da se borim protiv vas već i za vas da počnete da slušate i druge koji drugačije misle - rekao je Vučić te im proučio da uslikaju most i pokažu kako zaista izgleda novosadska lepotica, jer to ne može da se sakrije, te dodao:

- Očekujem pobedu u Novom Sadu. Sve osim pobede za mene bi bilo ravno porazu. Očekujem ubedljiviju pobedu nego u Beogradu. Neće biti jednsotavno u Nišu i Kragujevcu, ali i tamo očekujem pobede. Očekujem pobede svuda i mislim da je vreme istine došlo i da ljudi razumeju sa kakvim smo se lažima suočavali, koliko je novca uloženo spolja koliko iznutra i kako je to funkcionisalo. Ljudi hoće normalnu i pristojnu Srbiju. Pobediće Srbija! Divna je ovo razglednica i divan je ovo dan... Živela Srbija! - rekao je Vučić.

Predsednik obišao radove

- Ovo zaista divno izgleda, kilometar i sedamsto metara. Veličanstven most. I ovo su uradili Kinezi, mi ne bismo ovo mogli da izvedemo, nemamo mi tog znanja u ovom trenutku - rekao je Vučić kada je ugledao konstrukciju novog mosta preko Dunava.

Kako si stručnjaci rekli njegova visina je 255 metara, te da mu utege daju dodatnu lepotu i vrednost.

- Kad i koje delove otvaramo? - upitao je predsednik.

Nije bilo zadovoljan odgovorima, pošto je dobio informacije da radovi na Iriškom vencu neće biti završeni do kraja godine.

- Dovedete me u poziciju da ono što su divne stvari, pretvori se u to da sam sebi moram da objašnjavam. Bar mi kažite isitinu, kad će da se otvori da znam kada će to biti - rekao je predsednik.

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- Nije problem, to su ogromni koraci napred u budućnost, ali nije dobro ako svaki put narodu kažemo jedno, pa onda moramo da produžimo. Kažite kako stoje stvari, da ljudi znaju kad mogu da očekuju - rekao je predsednik te upitao kada može da očekuje otvaranje Fruškogoroskog koridora, na šta je dobio odgovor da bi to trebalo da bude do kraja 2028. godine.

Predsednik je rekao da su problem pojedine tačke na deonicama, te da će za sve trebati 6 godina, što i nije mal period.

- Neću da tražim da mi neko kuka, verovali ili ne imali ste ovde demonstracije jer ljudi ne žele most, drugi ne žele da se očisti šikara jer je koriste njihovi ljubimci... Videćete bezbroj nekih razloga koji će da se koriste za demontracije. Što ljudi budu bolje živeli, brže će da pronalaze razloge za nezadovoljstvo. Kada radite auto-puteve prvo imate susret sa advokatskom mafijom koji obilaze domaćine i nude više para da im prepišu svoj deo, sami prave poreske prijave i sve to država mora da plati i pregovara, uvek su svi protiv države. Ni jedna opština neće da otvori kamenolom. Ne znam kako mislte da se radi auto-put bez kamenoloma... Kada bih pričao o svakom problemu bilo bi ih bezbroj. To su samo neki, plus dokumentacije - kazao je predsednik.

Foto: Novosti

- Nije sporno da se radi, presrećan sam kad ovo vidim. Kad smao prošli put bili dole na mostu pomoćnom to mi je izgledalo lepo, ali kad se ponadam da ćemo da završimo, onda produžimo vreme. Do kraja mandata Kuzmin-Sremska rača otvaramo, što je značajno za put u Bijeljinu i Banjaluku - rekao je Vučić, te dodao da je važno da se otovori i sve do Golubca, Vrba, Adran i važnih 11 km koji će da spoje Kraljevo sa obe strane, te deo koji ide ka Vrnjačkoj banji, i tek kada to bude kompletirano možiže reći da se mnogo uradilo.

- Neće morati da se ulazi u centar Kraljeva. Verujem da će Mđari da završe svoj deo da otvorimo prugu Beograd-Budimpešta - dodao je Vučić, te napomenuo da će biit uspostavljen i regionalni saobrać ojačan i unapređen.

- Ići ćemo da vidimo kako "Smajli" napreduje. Kinezi dobro i rade Boegrad-Zrenjanin... Važno je da uradimo što je moguće više. Slepćević-Badovinci isto da završimo... Time bi Srem i Mačva bili bipremreženi najmodernijim saobraćajnicama - dodao je Vučić.

Vučić je istakao da Srbija ulaže mnogo u održavanje puteva i da može da se pohvali da taj posao obavlja dosta bolje od zemalja regiona.

- Zato neka se ljudi ne ljute kada sad na leto vide radnike da to rade i što će da izgube minut dva, sad je vreme da to radimo. Pođete iz Vrbasa i dođete u Loznicu za 1 i 10 minuta, a nekada je trebalo oko 3 sata i 15 minuta i to je ogroman napredak. Zahvalan sam kineskim prijateljima što nas uče kako to treba da izgleda i kako da se radi. Nemate vi više ni evropskih kompanija koje ćete da platite da to rade... Svi misle da su dovoljni samo finansijski instrumenti i to je to - kazao je Vučić.

Predsednik je dodao kako će ovaj most imati ogroman značaj za sve.

On je pozdravio i sve pristune radnike na kineskom jeziku.

- Ovo izgleda kao običan radni dan, ali znate koliko je energije potrošeno da bismo do ovde došli - rekao je Vučić.

- Što se utega tiče skroo sve je završeno. Mnogo lepo izgledaju i mnogo je lepa priroda. Poplave ne mogu da naude? - upitao je predsednik na šta je dobio odgovor da ne, potom je čestitao i zahvalio radnicima još jednom.

Most preko Dunava

Most preko Dunava u Novom Sadu dobija konačan oblik, a nova saobraćajnica duga je 1.700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505,75 metara.

Most će povezati Petrovaradin sa auto-putem E-75 na bačkoj strani reke i preuzeti deo tranzitnog teretnog saobraćaja, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad.

Foto: Novosti

Po završetku radova biće uspostavljena i bolja povezanost pravaca Subotica–Novi Sad–Beograd i Novi Sad–Zrenjanin–Beograd sa Fruškogorskim koridorom i Rumom. Most se prema podacima Koridora Srbije sastoji od severne prilazne konstrukcije na kaćkoj strani (L=668,62 m), glavne mostovske konstrukcije (L=505,75 m) i južne prilazne konstrukcije na petrovaradinskoj strani (L=488,62 m).

On je sa dvostrukim kratkim pilonima pravougaonog poprečnog preseka, zakošenim prema spolja i visine 25 metara. Temelj glavnog stuba sa pilonima izgrađen je na šipovima kao i ostali stubovi mosta. Stubovi glavnog raspona temeljeni su na po 37 šipova, prečnika 1,5 etra i dužine oko 37 metara. Severna prilazna konstrukcija sastoji se od četiri dilatacione celine, uključujući celinu koja prelazi preko severnog odbrambenog nasipa, dok se južna prilazna konstrukcija sastoji od tri dilatacione celine.

Fruškogorski koridor, čiji je završetak planiran tokom 2026. godine, deo je putnog pravca Novi Sad - Ruma - Šabac - Loznica - granica sa Bosnom i Hercegovinom. Ukupna ugovorena vrednost izgradnje Fruškogorskog koridora iznosi oko 606 miliona evra, a u tu cenu uključen je kompletan koridor, odnosno brza saobraćajnica Novi Sad - Ruma sa tunelom Iriški venac, mostom preko Dunava kod Petrovaradina i svim pratećim objektima.

Na ovoj trasi nalaziće se i najduži tunel u Srbiji, Iriški venac, dug 3,5 kilometara, kao i most preko Dunava kod Petrovaradina. Izgradnja Fruškogorskog koridora počela je 1. maja 2021. godine, a projekat je podeljen na četiri deonice. Ukupna dužina brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma iznosi 44,41 kilometar. Prva deonica, od petlje Petrovaradin istok do Paragova, zajedno sa planiranom trasom državnog puta IIA reda broj 100 od Žeželjevog mosta do petlje Petrovaradin istok, duga je 14,01 kilometar. Druga deonica, od Paragova do početka obilaznice oko Rume, duga je 16,48 kilometara. Treća deonica, između petlji Novi Sad jug i Petrovaradin istok, duga je 3,4 kilometra, dok obilaznica oko Rume, kao četvrta deonica, ima dužinu od 10,52 kilometra.

Glavni izvođač radova je kompanija China Road and Bridge Corporation, dok je investitor i naručilac radova Koridori Srbije. Na početku trase koridor se povezuje sa auto-putem E-75 Beograd - Novi Sad - Subotica, dok se na kraju nadovezuje na novoizgrađeni auto-put Ruma - Šabac i brzu saobraćajnicu Šabac - Loznica, kao i buduću brzu saobraćajnicu Slepčević - Badovinci. Time će biti ostvarena direktna veza između AP Vojvodine i zapadnog, odnosno severozapadnog dela Srbije. Koridor će biti povezan i sa auto-putem E-70, čime će se dodatno unaprediti saobraćajna povezanost važnih regionalnih centara poput Novi Sad, Ruma, Šabac i Loznica, ali i ojačati saobraćajne veze Srbije sa Bosna i Hercegovina i Hrvatska.

Kako su ranije saopštili u Koridorima Srbije, među najznačajnijim efektima realizacije projekta su poboljšanje regionalne dostupnosti, rasterećenje saobraćaja u urbanim zonama Novog Sada, Iriga i Rume, kao i izmeštanje tranzitnog saobraćaja iz područja Nacionalni park Fruška gora zahvaljujući izgradnji tunela Iriški venac, koji će sa 3,5 kilometara biti najduži tunel u Srbiji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ovišao je radove na izgradnji mosta preko Dunava kod Petrovaradina u julu prošle godine i tom najavio da će biti otvoren pre kraja 2026. godine.

- Srećan sam što sam danas ovde sa vama u Novom Sadu. Ovaj most je već 70 odsto fizički završen. Tri mosta se grade u Novom Sadu. I zapamtite, dragi prijatelji, ostaće ovo vreme zapamćeno kao vreme u kojem ste najviše gradili i najviše radili - rekao je tada Vučić.

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