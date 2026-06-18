ŠOK ODLUKA ORGANIZATORA! Za njih dvojicu nema mesta na Vimbldonu!
Čelnici trećeg Grend slema okrenuli leđa nekad velikim rivalima i prijateljima Novaka Đokovića.
Gael Monfis verovatno više neće odigrati nijedan meč u karijeri na Vimbldonu, a Nik Kirjos će morati svoj povratak na teren da iskomplikuje. Takva je situacija posle prilično neočekivane odluke organizatora londonskog gren slema da ovoj dvojici atraktivnih tenisera ne da vajld karte.
Ako se ništa ne promeni do žrebanja, a jedina promena je moguća ako neko od osmorice dobirnika vajld karti odustane od takmičenja ili dobije mesto u glavnom žrebu zbog odustajanja nekog od učesnika, onda će i za Francuza i za Australijanca jedina šansa biti kvalifikacije.
Monfis igra poslednju sezonu u karijeri i verovatno ne trenira maksimalno. Ima 39 godina, trenutno je 259. na svetskoj listi, ove godine ima samo tri pobede na ATP turu.
Kirjos se prošle nedelje vratio na teren i dobio tek drugi meč u poslednje četiri godine kada su i počele njegove muke sa povredom ručnog zgloba koji je u međuvremenu četiri puta operisao. Australijanac je bio prijavljen i za ovonedeljno takmičenje u Haleu, ali je odustao. Možda su zato organizatori pomislili da neće biti spreman i preusmerili su vajld kard koji je on očekivao na drugu stranu.
I sada je 31-godišnji finalista iz 2022. u velikoj dilemi.
– Imao sam manji problem na treningu. Iskrenuo sam koleno, ali ništa bitno. Jedva čekam turnire na Majorci i Vimbldonu – obelodanio je Nik na društvenim mrežama.
Umesto ovoj dvojici poznatih asova, Britanci su dali specijalne pozivnice dvojici anonimnih zemljaka od kojih nijedan nije među prvih 200 na svetu.
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