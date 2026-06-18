VUČIĆ ODRŽAO LEKCIJU NOVINARKI N1: Najlakše je zanovetati, neko je morao ovo da napravi

TOKOM obilaska radova na mostu preko Dunava kod Novog Sada, u okviru Fruškogorskog koridora, predsednik Aleksandar Vučić odgovorio je na komentar novinarke N1 koja je rekla da neće koristiti novi most i tunel, već da će obilaziti Novi Sad.

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Vučić je na to odgovorio da je on godinama radio na razvoju zemlje i izgradnji infrastrukturnih projekata koji će ostati budućim generacijama.

- Dao sam sve od sebe da ova zemlja krene napred i mislim da sam jednim delom, uz pomoć ljudi, uspeo u tome. Nisam imao godišnje odmore kao drugi ljudi, nikada duže od tri dana i nikada nisam imao slobodne vikende - rekao je Vučić.

Govoreći o novom mostu, predsednik je istakao da je reč o projektu koji predstavlja simbol razvoja Srbije.

- Most je samo jedna slika i prilika. To je neko morao da napravi. Najlakše je zamerati i kritikovati, ali iza ovakvih projekata stoje godine rada i truda - naveo je on.

Vučić je ocenio da njegovi politički protivnici često pokušavaju da ga diskredituju ličnim napadima i, kako je rekao, različitim optužbama i aferama.

- Pošto ne možete da pobedite argumentima, onda pokušavate da nekoga predstavite kao nečoveka. Teško je stalno odgovarati na takve stvari i demantovati ih - rekao je predsednik.

On je poručio da ga kritike neće pokolebati.

- Hiljadu puta ću da padnem na asfalt i hiljadu puta ću da se podignem. Nije jak onaj koji ne padne, već onaj koji se podigne. Neću da se borim protiv vas, već i za vas - naglasio je Vučić.

Predsednik je u tom kontekstu govorio i o svojim političkim očekivanjima, navodeći da veruje u pobedu svoje liste na predstojećim izborima.

- Očekujem pobedu u Novom Sadu. Sve osim pobede za mene bi bilo ravno porazu. Očekujem ubedljiviju pobedu nego u Beogradu. Neće biti jednostavno u Nišu i Kragujevcu, ali i tamo očekujem pobede. Očekujem pobede svuda i mislim da je vreme istine došlo i da ljudi razumeju sa kakvim smo se lažima suočavali, koliko je novca uloženo spolja i iznutra i kako je to funkcionisalo. Ljudi hoće normalnu i pristojnu Srbiju. Pobediće Srbija! - poručio je Vučić.

Govoreći o velikom skupu za Vidovdan, Vučić je rekao:

- Imaćemo, verujem da će to biti najveći skup u istoriji severa Srbije. Sada smo izabrali Beograd po treći put, da bismo predstavili važne stvari za budućnost. Mi ne pravimo performans radi performansa, niti da bismo napravili sliku za Instagram, već da predstavimo plan i program, da pokažemo brigu prema ljudima, šta je to što ljudi mogu da očekuju, kakve plate, penzije, kakvu politiku, koje će ime naše liste biti, kako se obraćamo građanima, kao i da još jednom pozovemo na zajedništvo, i sa onima koji, poput vas, ne mogu da istrpe ni drugačiju reč - ukazao je Vučić.

Na kraju je rekao da je projekat kod Novog Sada simbol napretka zemlje i pozvao novinare da fotografišu novi most i građanima pokažu kako izgleda, navodeći da će "novosadska lepotica" biti jedan od najlepših infrastrukturnih objekata u Srbiji.

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