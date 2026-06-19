KANADA RAZBILA KATAR: Domaćin Mundijala brojao do šest i poslao poruku rivalima (FOTO/VIDEO)

KADANA je pokazala snagu, iako rival nije bio toliko kvaliteta. Ipak, nije lako nikome dati pet golova na Svetskom prvenstvu. Domaćin Mundijala je trijumfovao sa 6:0 i poslao rivalima poruku da može mnogo.

FOTO: Tanjug/AP/Abbie Parr

"Crveni" su fantastično otovrili utakmicu. Već posle 29 minuta na semaforu je stajalo 2:0, a pogotke su postigli Kajl Larin i Džonatan Dejvid.

Posao je za izabranike Džesija Marša postao još lakši kad je azijska selekcija u 33. minutu ostala sa igračem manje zbog isključenja Homama Al Amina.

Prvo poluvreme je okončano još jednim golom u mreži Katara. Džonatan David je postigao i drugi gol i već tad rešio pitanje pobednika.

Drugi deo meča počeo je užasnom povredom veziste Kanade Ismaela Konea. Asim Madibo je neoprezno startovao i tom prilikom je vezista Sausola polomio nogu. Dobio je i crveni karton, pa je ova selekcija sa devet igrača okončala meč.

Do kraja utakmice domaćin je dao još tri gola, a efektan iz slobodnog udarca je postigao Nejtan Saliba, dok je peti pogodak bio delo Mohameda Al Manaija koji je zatresao sopstvenu mrežu.

Tačku na ovaj susret stavio je u drugom minutu nadoknade Džonatan Dejvid koji je na ovaj način postigao het-trik.

Kanada posle dve utakmice ima četiri boda, dok Katar ima jedna. U poslednjem kolu grupe B, "crveni" će igrati sa Švajcarskom, a izabranici Đulena Lopetegija sa Bosnom i Hercegovinom.

Kanada - Katar 6:0 (3:0)

Stadion: "BC" (Vankuver). Gledalaca: 52.497. Sudija: Kristijan Garaj (Čile). Strelci: Larin 16, Dejvid 29, 45+3, 90+2, Saliba 64, Al Manai 75 ag (Kanada).

Kanada (4-4-2): Krepo - Džonston, De Fugeroles (od 71. Šafelburg), Korenelijus (od 46. Bombito), Lareja - Bjukenan (od 83. Sigur), Eustakio, Kone (od 57. Saliba), Ahmed (od 71. Oluvaseji) - Dejvid, Larin.

Katar (4-3-3): Abunada - Al Oi, Pedro Migel, Kuki, Al Amin - Gaber (od 46. Al Manai), Madibo, Laje - Edmilson Džunior (od 46. Fati/od 87. Lukas Mendes), Abdurisag (od 40. Al Brake), Afif (od 59. Al Husain).

Drugo poluvreme: Kanada - Katar 6:0

90+10' - Kraj utakmice!

90+2' - GOL! Ne staje Kanada. Kakvu utakmicu je odigrao Džonatan Dejvid. Fudbaler Juventusa upisao je het-trik.

75' - OPET POGODAK! Katastrofu je doživeo Katar. I peta lopta je završila iz leđa Abunade. Ovoga puta sopstvenu mrežu je zatresao Al Manai.

64' - GOL! Kakav gol. Majstorija Nejtana Salibe, on je postigao pogodak iz slobodnog udaraca i posvetio ga je povređenom saigraču koga je i zamenio.

52' - Užas. Jako ružna scena. Ismal Kone je doživeo prelom noge nakon što ga je neoprezno faulirao Asim Madibo. Igrači obe selekcije se drže za glavu svesni težine povrede. Reprezentativac Katara je dobio i crveni karton.

FOTO: Tanjug/AP/Kaleb Tatum

46' - Počelo je drugo poluvreme!

Prvo poluvreme: Kanada - Katar 3:0

45+6' - Završeno je prvo poluvreme!

45+5' - Abunada sprečava još veću katastrofu. Ovoga puta je zaustavio udarac Džonstona. Nema sumnje da azijska selekcija jedva čeka kraj prvog poluvremena.

45+3' - GOOOOOL! Nestvarno poluvreme jednog od domaćina Mundijala. Kanada je u finišu prvog poluvremena postigla i treći gol. Udarac Larina je odbranio Abunada, ali sve je dobro pratio Dejvid i nije mu bilo teško da iz blizine ubaci loptu u praznu mrežu.

FOTO: Tanjug/AP/Kaleb Tatum

45' - Prvo poluvreme produženo je za šest minuta.

32' - Domaćin razbija rivala. Sa leđa je fauliran Bjukenan i opravdano je sudija Garaj pokazao na belu tačku. Ipak, penal je poništen, ali je Al Amin dobio crveni karton, jer je van kaznenog prostora napravljen faul nakon reakcije iz VAR sobe.

29' - NOVI POGODAK! Kanada je duplirala vođstvo. Lopta je odbila do Džonatana Dejvida koji je uhvatio volej i zakucao je u mrežu rivala.

16' - GOOOOOL! Povela je Kanada. Najpre je udarac Lareje zaustavio Anbunada, ali lopta se odbila za Larina koji je zatresao mrežu i tako postigao drugi gol na ovom prvenstvu.

FOTO: Ethan Cairns/The Canadian Press via AP

14' - Nema mnogo uzbuđenja, a već je pokazan žuti karton, dobio ga je defanzivac "crvenih" Derik Kornelijus.

1' - Počela je utakmica, sa centra su krenuli igrači Kanade.

Sastavi:

Kanada (4-4-2): Krepo - Džonston, De Fugeroles, Korenelijus, Lareja - Bjukenan, Eustakio, Kone, Ahmed - Dejvid, Larin.

Katar (4-3-3): Abunada - Al Oi, Pedro Migel, Kuki, Al Amin - Gaber, Madibo, Laje - Edmilson Džunior, Abdurisag, Afif.

Uoči meča:

Obe selekcije su remizirale u prvom duelu na Mundijalu 2026. "Crveni", jedni od domaćina takmičenja su odigrali nerešeno protiv Bosne i Hercegovine (1:1), dok je azijska reprezentacija istim rezultatom okončala meč sa Švajcarskom.

Zbog toga ova utakmica može da odredi put jedne od dve zemlje za nastavak nadmetanja. Tako da bi potencijalni trijumf mnogo toga doneo.

Selekcija Kanade će grupnu fazu okončati duelom sa "sajdžijama", a rival Kataru biće "zmajevi".

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