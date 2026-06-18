PARANDILOVIĆ PROVEO 81 SEKUNDU U SKUPŠTINI? Evo ga kako jede u kafiću, a ti narode plati put iz Priboja!

NARODNI poslanik Miloš Parandilović juče je navodno proveo čitavih minut i 21 sekundu u Narodnoj skupštini.

Foto: Novosti printskrin

Prema nepotvrđenoj objavi na X-u, Parandilović je juče fotografisan u jednom lokalu u centru Beograda, umesto da bude na radnom mestu i radi ono za šta ga narod plaća.

Evo narode, vi da platite gospodinu što je došao iz Priboja za Beograd da lepo jede i pije, umesto da radi ono za šta ga plaćate!



To su blokaderi, šatro se bore protiv korupcije i za pravdu, a evo crno na belo šta oni sami rade! pic.twitter.com/2cGVw6nzYE — Lepotica ili Zver (@IliZver95346) June 18, 2026

Priča se dodatno produbljuje ako uzmemo u obzir da je Parandilović navodno uputio dopis Generalnom sekretaru Narodne skupštine, u kome traži isplatu putnih troškova na relaciji Prokuplje-Beograd, budući da "nije stigao" da se upiše u evidenciju prisustnosti.

Foto: Novosti printskrin

Bio je juče 38 sekunde u Skupštini! pic.twitter.com/W55MbVmIuI — Koordinator (@koordinatorX) June 18, 2026

- Evo narode, vi da platite gospodinu što je došao iz Priboja za Beograd da lepo jede i pije, umesto da radi ono za šta ga plaćate! To su blokaderi, šatro se bore protiv korupcije i za pravdu, a evo crno na belo šta oni sami rade! - stoji u opisu objave.

Bio je juče 38 sekunde u Skupštini! pic.twitter.com/W55MbVmIuI — Koordinator (@koordinatorX) June 18, 2026

Dalje se navodi da ovo zadovoljstvo građani plaćaju čak 15.000 dinara, što je verovatno najskuplja 81 sekunda "rada" u istoriji Srbije.

GRAĐANI SRBIJE TREBA DA PLATE 15.000 RSD ZA 38 SEKUNDI RADA GOSPODINA BLOKADERA PARANDILOVIĆA 🤬🤬🤬 — Mr. X (@nismoistiX) June 18, 2026

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