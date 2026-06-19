Fudbal

SKANDAL NA SVETSKOM PRVENSTVU! Policija hapsila posle meča Hrvata! Našli drogu, ali i...

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19. 06. 2026. u 08:06

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Posebno upada u oči da nijedna od uhapšenih osoba nije bila britanske nacionalnosti.

СКАНДАЛ НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ! Полиција хапсила после меча Хрвата! Нашли дрогу, али и...

FOTO: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Derbi prvog kola Svetskog prvenstva, u kome su se sastali Engleska i Hrvatska, završen je pobedom Gordi Albiona rezultatom 4:2.

Međutim, ovaj spektakl ostao je u senci incidenata na tribinama, zbog kojih je američka policija privela šest osoba.

Kako prenosi agencija "AP", u grupi uhapšenih se nalazi i osoba osumnjičena za neovlašćeni ulazak na tuđi posed, dok su ostala privođenja povezana sa različitim prekršajima i krivičnim delima.

Policijska uprava Arlingtona saopštila je da su tokom susreta na stadionu "AT&T" intervenisali i zbog dve tuče među navijačima, ali da ti incidenti nisu rezultirali hapšenjima.

Kako je objašnjeno u zvaničnim informacijama, tri osobe su uhapšene zbog krivičnih dela povezanih sa narkoticima, jedna zbog teškog pijanstva, dok se jedna osoba tereti za prodaju falsifikovane brendirane robe, u vrednosti od 2.500 do 30.000 dolara.

FOTO: Tanjug/AP/Jessica Tobias

Zanimljivo je da nijedan od uhapšenih nema britansko državljanstvo, iako su svi prisustvovali utakmici i nalazili se u delu tribina namenjenom navijačima Engleske.

Pripadnici policije napominju da većinu problema na stadionu rešavaju redarske službe i obezbeđenje, te da do uključivanja policijskih snaga dolazi samo u ozbiljnijim situacijama. Tokom meča i u satima pre početka korišćeni su dronovi za nadzor mase, dok su policijske patrole obilazile stadion i okolne parking prostore.

Međutim, pojedini svedoci tvrde da su desetine navijača uspele da probiju bezbednosne punktove i uđu na stadion bez odgovarajuće kontrole. Nasuprot tome, FIFA je saopštila da nema vesti koje potvrđuju da je bilo ulazaka bez ulaznica na stadion.

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