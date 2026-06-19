Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

В.М.

19. 06. 2026. u 06:30

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за петак

Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Petak

21.00 SAD - Australija 1 (1.65)

2.30 Brazil - Haiti 1&2-6 (1.30)
5.00 Turska - Paragvaj 1 (2.07)

Ukupna kvota: 4.44

Amerika je pokazala ozbiljan fudbal u prvom kolu, motivisana je pred svojim navijačima i verujemo da može slaviti protiv neugodne Australije koja nije za potcenivanje.

Brazil je veliki favorit, daleko je kvalitetniji od Haitiji i očekujemo da to pokaže na terenu.

Turska i Paragvaj su u problemu, poraženi su na prvim mečevima, a mi blagu prednost dajemo Turcima zbog individualnog kvaliteta igrača koje na raspolaganju ima Vinčenco Montela.

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