NIJE ZA ONE SA SLABIM SRCEM! Ovo je trenutak prvog preloma noge na Mundijalu! (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Fudbaler Katara dobio direktan crveni karton, zbog starta na protivničkim igračem Koneom.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kanađani su nastavili sa sjajnim partijama na Mundijalu i posle remija protiv BiH na premijeri (1:1), deklasirali Katar rezultatom 6:0 (3:0).

Meč je, ipak, ostao u senci preloma noge Ibrahima Konea, na koga je u 53. minutu neoprezno startovao Asim Madibo.

Reprezentativac Katara je odmah isključen, ali je Svetsko prvenstvo završeno za nesrećnog konea, koga čeka duga pauza.

Pogledajte na snimku užasavajući trenutak, koji ni u TV prenosu nije repriziran, jer FIFA izbegava ponavljanje takvih vrsta povreda:

so this is CRAZY!!! heartbreaken for kondé… madibo wasnt malicious on this play, at least I don’t think so #canada pic.twitter.com/9cmVAfoxLX — Nat CRF 🇵🇸 (@bIackwidownews) June 18, 2026

Džonatan Dejvid postigao je het-trik u istorijskom prvom trijumfu na Mundijalima, pogađao je u 29, 45+3. i 90+2. minutu, Kajl Larin bio je strelac u 16, Natan-Dilan Saliba u 64. i autogol je postigao Mohamed Al-Manai u 75. minutu.

Na tabeli Kanada i Švajcarska imaju po četiri boda, dok BiH i Katar imaju po jedan.

U poslednjem kolu, 24. juna, sastaju se: Kanada - Švajcarska, BiH - Katar.

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