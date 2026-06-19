NIJE ZA ONE SA SLABIM SRCEM! Ovo je trenutak prvog preloma noge na Mundijalu! (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
Fudbaler Katara dobio direktan crveni karton, zbog starta na protivničkim igračem Koneom.
Kanađani su nastavili sa sjajnim partijama na Mundijalu i posle remija protiv BiH na premijeri (1:1), deklasirali Katar rezultatom 6:0 (3:0).
Meč je, ipak, ostao u senci preloma noge Ibrahima Konea, na koga je u 53. minutu neoprezno startovao Asim Madibo.
Reprezentativac Katara je odmah isključen, ali je Svetsko prvenstvo završeno za nesrećnog konea, koga čeka duga pauza.
Pogledajte na snimku užasavajući trenutak, koji ni u TV prenosu nije repriziran, jer FIFA izbegava ponavljanje takvih vrsta povreda:
Džonatan Dejvid postigao je het-trik u istorijskom prvom trijumfu na Mundijalima, pogađao je u 29, 45+3. i 90+2. minutu, Kajl Larin bio je strelac u 16, Natan-Dilan Saliba u 64. i autogol je postigao Mohamed Al-Manai u 75. minutu.
Na tabeli Kanada i Švajcarska imaju po četiri boda, dok BiH i Katar imaju po jedan.
U poslednjem kolu, 24. juna, sastaju se: Kanada - Švajcarska, BiH - Katar.
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