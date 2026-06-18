KRAJ ZA NOVAKA ĐOKOVIĆA NA VIMBLDONU?! Poznati trener jednom rečenicom uzdrmao teniski svet!

BLIŽI se treći gren slem u sezoni. Trava je tradicionalno posebna kako kod navijača, tako i kod tenisera.

Photo: BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia

A poznati francuski trener Patrik Muratoglu smatra da je Janik Siner prvi favorit za osvajanje Vimbldona, posebno nakon što je Karlos Alkaras zbog povrede zgloba morao da odustane od nastupa.

U novom video-snimku objavljenom na Instagramu, Muratoglu je izdvojio trojicu glavnih kandidata za trofej u Londonu – Sinera, Novaka Đokovića i Aleksandra Zvereva.

- U poslednjih deset godina Đoković na Vimbldonu nije izgubio ni od koga osim od Alkarasa i Sinera. Mislim da je jedini izuzetak bila 2017. godina, kada je predao meč zbog povrede. Neverovatno, zar ne? - rekao je Muratoglu.

Ipak, smatra da je prvi reket sveta trenutno korak ispred svih.

- Alkaras se povukao, a Siner je apsolutni favorit za Vimbldon. Nivo tenisa koji trenutno igra znatno je iznad svih ostalih. Đoković ima dodatni adut jer je trava verovatno njegova najbolja podloga. Na njoj ima manje dugih razmena nego na šljaci i više prilika da ranije završava poene.

Među favorite je uvrstio i aktuelnog šampiona Rolan Garosa.

- Rekao bih da i Zverev sada ima malu prednost nakon osvajanja Rolan Garosa.

Ipak, Muratoglu ne veruje da će neuspeh u Parizu ostaviti posledice na Sinera.

- Ne mislim da će ono što se dogodilo na Rolan Garosu uticati na Janikovo samopouzdanje ili nivo igre. Pogledajte samo šta je uradio od januara. Neverovatno je koliko je Masters 1000 mečeva zaredom dobio.

Na kraju je još jednom naglasio ko je njegov glavni favorit.

- Biti branilac titule uvek donosi dodatni pritisak, ali mislim da je Siner potpuno navikao na takve situacije. On je jasni favorit i verujem da je trenutno u najboljoj poziciji da osvoji Vimbldon.