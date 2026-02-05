SEO U GRADSKI AUTOBUS I OTIŠAO! Evo gde je bio selektor Srbije dok se slavilo zlato u Beogradskoj areni

KAKVA priča!

FOTO: N. Skenderija

Naime, tokom proslave zlatne medalje vaterpolo reprezentacije Srbije u Beogradskoj areni svi su se zapitali gde je selektor "delfina" Uroš Stevanović. E, sada je sve otkriveno.

Stevanović je odmah nakon pobede u finalu i dodele medalje seo u gradski prevoz i otišao u roditeljski dom. Gostujući u emisiji kod Aleksandra Stojanovića otkrio je šta se dešavalo iza kulisa osvajanja Evropskog prvenstva pre 10 dana u Beogradu.

Kako je istakao, još dok je trajala proslava u Beogradskoj areni on je ušao u čuvenu 18icu i otišao kod roditelja, popio sa njima čašu vina i proslavio evropsko zlato.

To je bio deo ispunjenja sna koji je imao još kao dečak, jer želi da uprkos svim uspesima, medaljama i titulama ostane isti onakav kakvog su ga roditelji vaspitali.

