"BITI PREDSEDNIK JE NAJOPASNIJI POSAO" Tramp se zabrinu za svoju bezbednost, pa opleo po Bajdenu: On nije bio sposoban
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da brine o sopstvenoj bezbednosti nakon dva atentata, ali da ne može da dozvoli da ga taj strah ometa u obavljanju predsedničkih dužnosti dodajući da se fizički i mentalno oseća "kao i pre 50 godina" uz ocenu da je funkcija predsednika "statistički najopasniji posao koji postoji".
U intervjuu za NBC Njuz Tramp je rekao da o bezbednosti mora da razmišlja, ali da takve misli svesno potiskuje.
- Brinem o tome, ali morate to da izbacite iz glave, jer inače ne biste mogli da radite svoj posao - istakao je Tramp.
On je naveo da je s vremenom postao svesniji rizika koje nosi predsednička funkcija.
- Ako pogledate statistiku, ovo je mnogo opasniji posao nego biti vozač trka ili jahač bikova. Statistički, biti predsednik je najopasniji posao - rekao je Tramp.
Govoreći o svojim godinama, Tramp je rekao da se oseća odlično, dodajući da redovno obavlja lekarske preglede. On je naveo da je više puta radio i kognitivne testove, ističući da ih je "položio sa maksimalnim rezultatom", za razliku od drugih predsednika, koji, prema njegovim rečima, nisu pristajali da ih rade.
- Radim ih jer nemam problem sa tim. Sto posto sam spreman - rekao je Tramp.
Predsednik je potvrdio da već tri decenije svakodnevno uzima aspirin, iako mu je preporučeno da koristi manju dozu.
- Uzimam aspirin već 30 godina i ne želim da menjam tu naviku. Želim da krv bude lepo razređena dok prolazi kroz srce - rekao je Tramp.
Na pitanje ko bi mu rekao ako godine počnu da utiču na njegov rad, Tramp je odgovorio da veruje da bi to sam prepoznao. U tom kontekstu, Tramp je kritikovao bivšeg predsednika Sjedinjenih Američkih Država Džozefa Bajdena.
- On nije bio sposoban da obavlja medijske intervjue, uključujući i one pred Superbol. On nije bio sposoban za intervju. To je bilo očigledno - rekao je Tramp, dodajući da je Bajden, prema njegovim rečima, "naneo štetu starijim ljudima" jer su mediji, kako tvrdi, odbijali da izveštavaju o njegovom zdravstvenom stanju. Tramp je ocenio da su ljudi oko Bajdena imali "radikalno levičarsku političku kulturu" i da su bili štetni po zemlju.
- Ova zemlja ne bi preživela još dve godine da je neko od njih pobedio - zaključio je Tramp.
(Tanjug)
