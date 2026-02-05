Društvo

VREME DANAS: Promenljivo oblačno i vetrovito, biće i kiše

05. 02. 2026. u 00:00

VREME u Srbiji danas u većem delu zemlje promenljivo oblačno, u košavskom području i na planinama i vetrovito, a posle podne i uveče u Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji ponegde sa kratkotrajnom kišom.

ВРЕМЕ ДАНАС: Променљиво облачно и ветровито, биће и кише

Foto:N. Živanović

U Timočkoj Krajini tokom celog dana oblačno, tmurno i hladno, povremeno sa slabom kišom ili rosuljom.

Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima.

Najniža temperatura od -3 stepena u Timočkoj Krajini do 7 stepeni na jugu Srbije, najviša u većini mesta od 10 do 14 stepeni, a na istoku zemlje oko 2 stepena.

Vreme u Beogradu

Promenljivo oblačno i vetrovito, uz umeren i jak jugoistočni vetar, sa najnižom temperaturom od 3 do 5 stepeni, a najvišom od 10 do 12 stepeni.

Vreme narednih dana

U petak će u većem delu zemlje biti toplije, pre podne malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne i uveče sledi prolazno naoblačenje sa jugozapada koje će usloviti mestimično kišu, na visokim planinama i sneg.

U Timočkoj Krajini zadržaće se tokom celog dana oblačno, tmurno i hladnije vreme.

U subotu će biti oblačno, mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama i sa slabim snegom, u nedelju ujutro očekuje se kiša, a na visokim planinama sneg se očekuje samo na jugu Srbije, dok će tokom dana padavine postati retka pojava i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Zatim se očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom, dok se sneg očekuje na planinama i u Timočkoj Krajini, gde će doći do stvaranja manjeg snežnog pokrivača početkom sledeće sedmice.

U košavskom području se očekuje ponovno uspostavljanje i pojačanje jugoistočnog vetra.

