JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

Olja Mrkić

04. 02. 2026. u 06:30 >> 23:12

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: Tanjug/AP

Namučili smo se sa Mostaganemom juče i mi i Konstantin koji je sa igračem manje u završnici stigao da opravda ulogu favorita i doneo nam prolaz na tiketu "sigurica. Druga dva para došla su lako iako krajnji rezultat na meču Albasete - Barselona ne govori tako.

Taj dobitni tiket pogledajte na linku OVDE, a evo i današnjih predloga redakcije Tipa:

Sreda

20.30 Lion - Laval 1 (1.24)
20.45 Holštajn Kil - Štutgart 2 (1.51)
21.00 Inter - Torino 1 (1.33)

Ukupna kvota: 2.49

