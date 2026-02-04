JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Namučili smo se sa Mostaganemom juče i mi i Konstantin koji je sa igračem manje u završnici stigao da opravda ulogu favorita i doneo nam prolaz na tiketu "sigurica. Druga dva para došla su lako iako krajnji rezultat na meču Albasete - Barselona ne govori tako.
Taj dobitni tiket pogledajte na linku OVDE, a evo i današnjih predloga redakcije Tipa:
Sreda
20.30 Lion - Laval 1 (1.24)
20.45 Holštajn Kil - Štutgart 2 (1.51)
21.00 Inter - Torino 1 (1.33)
Ukupna kvota: 2.49
