ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

26. 09. 2025. u 12:45

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

FOTO: Arhiva novosti

Petak

19.00 Vizela – Leišoeš 1 (1,87)

20.00 Troa – Anensi 1 (1,53)

20.30 Visla Plock – Katovice 1X&2+ (1,60)

20.45 Strazbur – Marselj X2&0-3 (1,85)

Ukupna kvota: 8,47

