ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
Petak
19.00 Vizela – Leišoeš 1 (1,87)
20.00 Troa – Anensi 1 (1,53)
20.30 Visla Plock – Katovice 1X&2+ (1,60)
20.45 Strazbur – Marselj X2&0-3 (1,85)
Ukupna kvota: 8,47
