NE ZAVARAVAJTE SE Astro savet za četvrtak 5. februar: Ova 4 znaka su najviše pod uticajem opozicije Mesec-Neptun

JEDNOM mesečno, Mesec pravi opoziciju s Neptunom, planetom podsvesti, umetnosti, mašte, tajni, mistike, ljubavnog zanosa, ali i zabluda, obmana, prevara...

Foto: Free Images Pixabay

Ovog meseca razlika je u tome što je Neptun u međuvremenu, izašao iz Riba, znaka kojim vlada u kome je boravio 15 godina, i 26. januara, posle 164 godine, ušao u znak Ovna.

Pošto se ova planeta dugo zadržava u jednom znaku (u proseku oko 14 godina) ponovo će biti u Ribama tek 2190. godine.

Današnja opozicija sa Mesecom u rafiniranoj Vagi donosi inspiraciju umetnicima, pojačava intuiciju ali i potrebu za razgovorom s nekim od poverenja, prijateljem ili psihoterapeutom. Jer, Mesec je duša, a Neptun podsvest ali i simbol romantike, pa ova opozicija utiče i na emotivni život većine znakova. Mnogi će biti skloni samozavaravanju i idealizovanju ljubavnih partnera i što vodi ka razočaranjima. Takođe, ovaj aspekt upozorava na opasnost od alkohola i psihoaktivnih supstanci, infekcija, ali i nejasnih ili pogrešnih lekarskih dijagnoza, zbog čega je preporučljivo potražiti više stručnih mišljenja.

Na udaru ovog aspekta su rođeni početkom znaka Vage, Ovna, Jarca i Raka.