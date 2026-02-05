KINSEKI UDARAC AMERICI Ova moćna zemlja odustala od američkog lovca: Milijarde dolara idu za kupovinu letelice iz Pekinga

BOING je potvrdio prekid razgovora o indonežanskoj nabavci lovca F-15, a odluka je objavljena 3. februara tokom Singapurskog aeromitinga, okončavajući nade za prodaju onoga što je ubedljivo najteži i najskuplji taktički borbeni avion proizveden u zapadnom svetu.

„Što se tiče našeg partnerstva sa Indonezijom oko F-15, to više nije aktivna kampanja za nas“, primetio je potpredsednik Boinga za razvoj poslovanja i strategiju Bernd Peters.

Indonezija je prvobitno potpisala sporazum koji pokriva planiranu kupovinu 24 lovca F-15 početkom 2023. godine, pri čemu je planirano da F-15IDN bude baziran na istoj konfiguraciji kao i F-15EX koji trenutno proizvodi američko ratno vazduhoplovstvo, ali sa modifikacijama prilagođenim indonežanskim operativnim zahtevima. F-15EX trenutno ima samo jednog stranog klijenta, naime izraelsko Ministarstvo odbrane, a Boing je počeo rad na avionu koji je Izrael naručio krajem decembra.

Odnosi između Džakarte i Vašingtona značajno su se pogoršali od 2023. godine, a indonežanski izvori su uveliko izveštavali da Sjedinjene Države igraju centralnu ulogu u organizovanju masovnih nereda širom zemlje od avgusta 2025. godine. Bliske ekonomske i tehnološke veze Džakarte sa Kinom navele su zemlje širom zapadnog sveta da pokušaju da izvrše pritisak na nju, uključujući i korišćenje pretnji ekonomskim sankcijama. Smatralo se da je interesovanje Indonezije za F-15 rezultat uočene potrebe za modernim teškim lovcem dugog dometa koji bi nasledio Su-27 i Su-30 u upotrebi, pri čemu samo Kina, Rusija i Sjedinjene Države proizvode takve avione, dok Kina ne nudi svoje za izvoz. Ratno vazduhoplovstvo je ranije planiralo da nabavi ruski Su-35, umesto F-15, pre nego što su pretnje američkim sankcijama propale dogovor.

Indonežansko ministarstvo odbrane naručilo je 11 ruskih lovaca Su-35S u februaru 2018. godine, a očekuju se dalje nabavke tog tipa kako bi se opremile više eskadrila. U avgustu 2018. godine, generalni direktor za međunarodnu trgovinu indonežanskog Ministarstva trgovine, Oke Nurvan, potvrdio je da „SAD pokušavaju da intervenišu“ kako bi uništile sporazum prema kojem bi se Su-35 plaćali barter trgovinom. Potvrđeno je 2024. godine da je sporazum vredan 1,1 milijardu dolara stavljen na čekanje, prvenstveno zbog pretnji Vašingtona sankcijama upućenih u skladu sa Zakonom o suprotstavljanju američkim protivnicima putem sankcija (CAATSA). Ove pretnje su smatrane među faktorima koji su naveli indonežansku vladu da pokuša da „zaštiti svoju ekonomiju od sankcija“, što je posebno brzo učinila od početka 2022. godine, na primer smanjenjem oslanjanja na zapadne sisteme plaćanja.

U oktobru 2025. godine, indonežanski ministar odbrane Sjafri Sjamsoedin i više drugih lokalnih zvaničnika potvrdili su da je Ministarstvo odbrane naručilo nabavku 42 kineska lovačka aviona J-10C „generacije 4+“. Ovo je usledilo nakon što su početkom maja objavljeni veliki uspesi J-10C u rukama pakistanskog vazduhoplovstva obaranjem više indijskih lovaca, uključujući najmanje jedan Rafal. Iako je J-10C avion mnogo kraćeg dometa od F-15 ili Su-35, njegovi troškovi održavanja i potrebe za održavanjem su znatno niži, što omogućava nabavku aviona u mnogo većem broju za operacije iz više baza širom zemlje. Naoružanje i avionika J-10C su znatno napredniji od onih kod Su-35 i uglavnom su u rangu sa onima kod F-15EX, iako očekivano opsežno smanjenje klase lovaca koje isporučuju Sjedinjene Države znači da će J-10 verovatno pružiti superiorni borbeni kapacitet po mnogo nižoj ceni.

