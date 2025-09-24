LAK ZADATAK ZA NJUKASL: "Svrake" odbranu trofeja započinju pred punim tribinama "Sent DŽejmsis parka"

FUDBALERI Njukasla ugostiće Bredford siti u trećem kolu engleskog Liga kupa (20.45).

FOTO: Tanjug/AP

Njukasl je prošle sezone prekinuo post dug 70 godina bez trofeja osvajanjem Liga kupa, a deluje da mu je i ove on uz FA kup najbolja prilika za osvajanje novih titula.

Preko leta su "svrake" ostale bez svog najboljeg igrača Aleksandera Isaka i čitava saga oko njegovog odlaska u Liverpul je evidentno poremetila "crno-bele" koji ne igraju na očekivanom nivou na startu sezone.

Ostvarili su samo jednu pobedu na šest odigranih mečeva u svim takmičenjima, a i nju su upisali protiv Vulverhemptona, jedine ekipe bez osvojenog boda u Premijer ligi.

Odbrana domaćina igra dobro, Njukasl ne prima golove, ali napad je impotentan i četa Edija Haua ima velikih problema sa postizanjem pogodaka.

Krajem prelaznog roka doveden su Voltemade i Visa da poprave to, Nemac je postigao jedini gol na pomenutom meču sa Vulvsima (1:0), dok napadač iz DR Konga i dalje nije debitovao za tim zbog povrede kolena.

Lepu priliku da se razigra pred nastavak sezone navala Njukasla imaće večeras protiv Bredforda na "Sent Džejmsis parku".

Jeste da gosti igraju odlično u Ligi jedan gde su prvi na tabeli i da su već iznenadili Blekburn u drugom kolu Liga kupa, ali razlika u kvalitetu između ovih timova je ogromna i verujemo da će doći do izražaja.

NAŠ TIP: 1&2-4 (kvota 1,87)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde